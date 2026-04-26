Interno que se había fugado en Osorno es ingresado a centro penitenciario

El interno que se había fugado desde el Centro de Estudio y Trabajo (CET) Semiabierto en Osorno, dependiente de Gendarmería, ya ingresó al Centro Penitenciario de la misma ciudad a las 14:00 horas del sábado 25.

Según consigna la Dirección Regional de Gendarmería de Los Lagos, hasta el miércoles 22 de abril, la persona privada de libertad cumplía su condena en un establecimiento penitenciario con un régimen basado en la confianza y autorregulación , lo que implica mayores niveles de libertad de desplazamiento.

El interno llevaba tres días desde que abandonó el CET y, durante la jornada del sábado, “se presentó voluntariamente ante el Tribunal de Garantía de Osorno, instancia en la cual el magistrado resolvió el cambio de la modalidad de cumplimiento de la condena, y ordenó su ingreso a dicha unidad penal, bajo régimen cerrado”, explica la institución.

Gendarmería cierra su comunicado sobre la situación reafirmando su compromiso con el cumplimiento de resoluciones judiciales y del desarrollo de procesos de reinserción ajustados a la normativa vigente.