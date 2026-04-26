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    Investigan homicidio con arma cortopunzante en casco histórico de Iquique

    Actualmente continúan las diligencias para determinar la dinámica de los hechos y para poder identificar a los responsables de este ataque contra el hombre de 42 años.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Fiscalía de Iquique junto a la Policía de Investigaciones (PDI) están investigando el homicidio de un hombre que falleció tras ser atacado con un arma cortopunzante mientras se encontraba en el casco histórico de la ciudad.

    El hecho ocurrió durante la noche de este sábado en la intersección de las calles Tarapacá con Juan Martínez.

    Al lugar llegó personal de salud, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima mientras Carabineros se encargó del resguardo del sitio del suceso.

    Más tarde, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI para realizar las diligencias de investigación.

    Según el subprefecto Marcelo Pérez, los primeros hallazgos lograron determinar que la persona fallecida era un hombre de más de 42 años y que "la víctima presentaba una herida corto penetrante en el tórax, lo que le causó la muerte en el lugar“.

    Como informó el fiscal Hardy Torres, actualmente se encuentran realizando el peritaje de cámaras de seguridad de la zona, empadronando testigos y se está realizando la autopsia por parte del Servicio Médico Legal.

    Lo anterior, para lograr determinar la dinámica de los hechos y dar con la identidad del o los autores del delito.

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