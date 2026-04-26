Un homicidio consumado y uno frustrado se registraron en Cauquenes: el presunto autor fue detenido

Tras el homicidio consumado de un hombre de 30 años y el homicidio frustrado de una mujer de 28, el presunto autor fue detenido en la comuna de Pelluhue, Región del Maule.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo en la comuna de Cauquenes, en la Región del Maule. “Por motivos que se investigan, el imputado agrede en distintas ocasiones a las dos víctimas , ocasionando la muerte de una de ellas al interior del inmueble”, explicó el subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios de Linares.

La mujer, que tiene lesiones de extrema gravedad, fue trasladada al hospital base de Cauquenes y posteriormente derivada al hospital base de Linares.

Luego de trabajo investigativo de la Brigada de Homicidios de Linares y la Brigada de Investigación Criminal de Cauquenes, se logró identificar y detener al presunto autor de los delitos.

“El imputado fue ubicado y detenido en la comuna de Pelluhue, hasta donde huyó luego de cometido el hecho”, amplió Muñoz. El sujeto será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Cauquenes para su audiencia de control de detención, que será este lunes.