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    General Araya destaca labor de Carabineros, defiende planes de seguridad y llama a no olvidar a los “Héroes de Arauco”

    El general director abordó el aniversario institucional, mejoras para funcionarios y el balance en seguridad, en medio de debate por eventuales recortes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    General Araya destaca labor de Carabineros, defiende planes de seguridad y llama a no olvidar a los “Héroes de Arauco” JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En el marco de la conmemoración del segundo aniversario del asesinato de los “Héroes de Arauco”, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó la importancia de mantener viva la memoria de los funcionarios caídos y reafirmó el compromiso de la institución con la seguridad del país.

    Fue un hecho muy trágico, dramático, y que esperamos que no se vuelva a repetir por ninguna forma”, señaló, subrayando que la institución no olvida a quienes han formado parte de sus filas. “Siempre viven los que por la patria mueren”, agregó.

    El jefe policial valoró además la presencia de autoridades en la ceremonia y enmarcó la conmemoración en la antesala de los 99 años de Carabineros, destacando que el próximo año se celebrará el centenario de la institución. “Es algo significativo para la institucionalidad y para el país”, afirmó.

    General Araya destaca labor de Carabineros, defiende planes de seguridad y llama a no olvidar a los “Héroes de Arauco”

    Seguridad y balance de planes policiales

    Respecto al debate por eventuales recortes a programas de seguridad, el general evitó entrar en polémicas, pero defendió el trabajo que se ha realizado en conjunto con las autoridades.

    Todos estos planes tienen una única finalidad: propiciar mejores condiciones para tener reacción, anticipación y una mejor capacidad de actuar”, afirmó.

    En esa línea, destacó resultados operativos recientes, especialmente en materia de combate al crimen organizado. “Hemos aumentado increíblemente la cantidad de incautaciones de droga. Ya llevamos más de treinta toneladas, prácticamente la mitad de lo incautado el año pasado”, indicó.

    Asimismo, resaltó la desarticulación de bandas y el aumento de detenciones en flagrancia, asegurando que los planes actuales “van en buen camino”.

    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Llamado a la justicia y rol institucional

    Consultado por el estado judicial del caso de los carabineros asesinados en Arauco, Araya enfatizó que la institución ha cumplido su rol investigativo y que ahora corresponde a los tribunales pronunciarse.

    Entregamos todos los medios probatorios y recursos. Ahora es la justicia la que tiene que manifestarse”, señaló, evitando referirse a la eventual anulación de condenas solicitada por algunos imputados.

    Finalmente, el general reiteró el compromiso de Carabineros con su labor a nivel nacional e internacional, destacando la cooperación con otras policías y el reconocimiento que ha recibido la institución.

    No solo estamos cuidando nuestro país, también estamos contribuyendo a la seguridad del continente”, concluyó.

    Más sobre:CarabinerosMarcelo ArayaHéroes de AraucoCeremonia

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