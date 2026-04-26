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    PDI indaga homicidio en Quilpué y ataque armado en Quillota

    Uno de los hechos se registró en el contexto de una riña familiar.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando un homicidio en Quilpué y un homicidio frustrado en Quillota ocurrido con pocas horas de diferencia, en la Región de Valparaíso.

    Para ambos casos, la Fiscalía de Valparaíso instruyó la presencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de esta región.

    Homicidio en Quilpué

    El homicidio consumado de Quilpué, tuvo lugar específicamente en calle Las Margaritas de la población Las Rosas.

    El subprefecto Rodrigo Gallardo, de la BH, señaló que en primera instancia concurrieron hasta el SAR El Belloto Sur, en que constataron el homicidio de un hombre de 32 años, quien no tenía antecedentes penales y que falleció producto de una herida cortante torácica.

    El jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, además explicó que este delito ocurrió en el contexto de una riña familiar. La víctima se encontraba en su domicilio, momento en que discutió con un primo, quien extrajo un arma cortopunzante y le propino la herida antes mencionada.

    La PDI, al volver al lugar de los hechos, levantó evidencia hematológica y el relato de un testigo.

    Según el subprefecto, antes de estas indagaciones por parte del personal, “el imputado se presentó ante una unidad policial con la finalidad de interponer una denuncia por la pelea que había sostenido con su primo y es en ese momento donde queda detenido por su responsabilidad en los hechos antes señalados”.

    El fiscal Juan Sebastián de la Fuente informó que el Ministerio Público pidió este domingo una ampliación del control de detención, que fue otorgada por el tribunal hasta el miércoles, “con la finalidad de recabar mayores antecedentes para realizar la imputación del sujeto detenido”.

    Homicidio frustrado en Quillota

    Por otro lado, sobre el homicidio frustrado en Quillota, el detective señaló que la víctima es un hombre chileno de 26 años de edad, sin antecedentes policiales y que recibió un impacto balístico en su muslo izquierdo.

    El hecho ocurrió en la comuna de La Calera, específicamente en una plaza de la Villa Los Copihues.

    Actualmente la víctima está siendo atendida en un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital.

    El subprefecto Gallardo dijo que, tras las diligencias y levantamiento de evidencias balísticas, peritaje de cámaras y empadronamiento de testigos, pudieron determinar que “la víctima se encontraba junto a su pareja al interior de la plaza y es abordado por al menos dos sujetos donde uno de ellos extrae un arma de fuego y le dispara, provocándole las heridas antes señaladas”.

    Según el fiscal De la Fuente, el sujeto ya estaría identificado a través de un sobrenombre.

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