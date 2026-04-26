Cómo convertir 500 dólares en USD$ 60 millones

Cómo convertir 500 dólares en US$60 millones
La historia de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, ha sido calificada por algunos como el sueño americano. Llegó a los 23 años a Estados Unidos con 500 dólares en bolsillo y un título de profesora de castellano. Para financiarse tuvo que planchar ropa, ser niñera entre otras cosas y vivir en una pequeña pieza en la casa de una familia panameña, y años después, se convirtió en doctorada en administración en la universidad de George Washington, tenía un exitoso emprendimiento y fue definida por la revista Forbes como una de los titanes de la tecnología. Y todo esto significó que esos 500 dólares iniciales sean hoy un patrimonio de 60 millones de dólares.
