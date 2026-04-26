Hinchas de Colo Colo rompen rejas para cambiarse de sector en el estadio Ester Roa

La previa del duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo estuvo marcada por una serie de incidentes. Antes del arranque del partido, algunos seguidores del Cacique que estaban instalados en la zona de Andes empezaron a cambiarse des sector hacia la galería sur.

Según informó radio Biobío, en un primer momento los seguidores optaron por pasar por encima de la delimitación o por uno de los costados. Claro que con el tiempo algunos optaron por derechamente romper la estructura para así facilitar el paso.

Esto último generó que el personal a cargo de custodiar la seguridad del recinto solicitaran la presencia de Carabineros para proteger de mejor manera la seguridad de los asistentes.

Puedes seguir aquí el relato minuto a minuto del partido entre Universidad de Concepción y Colo Colo.