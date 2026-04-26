Hinchas de Colo Colo rompen rejas para cambiarse de sector en el estadio Ester Roa
En la previa del partido, un grupo de aficionados de Colo Colo dañaron las estructuras para pasar desde la zona Andes a Galería.
La previa del duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo estuvo marcada por una serie de incidentes. Antes del arranque del partido, algunos seguidores del Cacique que estaban instalados en la zona de Andes empezaron a cambiarse des sector hacia la galería sur.
Según informó radio Biobío, en un primer momento los seguidores optaron por pasar por encima de la delimitación o por uno de los costados. Claro que con el tiempo algunos optaron por derechamente romper la estructura para así facilitar el paso.
Esto último generó que el personal a cargo de custodiar la seguridad del recinto solicitaran la presencia de Carabineros para proteger de mejor manera la seguridad de los asistentes.
Puedes seguir aquí el relato minuto a minuto del partido entre Universidad de Concepción y Colo Colo.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.