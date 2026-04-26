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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo visita a Universidad de Concepción con el objetivo de seguir peleando por el primer lugar

    El partido entre el Campanil y el Cacique se lleva a cabo en el estadio Ester Roa Rebolledo.

    MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad de Concepción 0-0 Colo Colo

    Actualiza el relato

    ¡Comienza el partido!

    1′. Universidad de Concepción y Colo Colo ya se enfrentan en el estadio Ester Roa Rebolledo.

    ¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

    Colo Colo se ubica en la cuarta ubicación con 18 puntos, pero todavía adeuda el partido de esta fecha y el compromiso de la novena, frente a Coquimbo Unido. Universidad de Concepción, en tanto, está 11° con 14 unidades.

    Las novedades de Colo Colo

    Fernando Ortiz tuvo que realizar modificaciones obligadas. De Paul, que se perderá todo lo que resta de semestre por lesión, abandonó el arco y le entregó su lugar a Gabriel Maureira. Tampoco está el suspendido Arturo Vidal, por lo que Tomás Alarcón entra en la mitad de la cancha. Arriba aparece Francisco Marchant, en desmedro de Leandro Hernández.

    La formación titular de Colo Colo

    La formación titular de Universidad de Concepción

    Con la misión de igualar al líder

    Colo Colo necesita de un triunfo para empatar a Deportes Limache en la cima, que tiene 21 puntos.

    Universidad de Concepción recibe a Colo Colo

    El estadio Ester Roa Rebolledo será el escenario del duelo entre el Campanil y el Cacique, por la undécima fecha de la Liga de Primera.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:Minuto a minutoen vivoColo ColoUniversidad de ConcepciónFútbolFútbol chilenoLiga de Primera

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