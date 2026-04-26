En vivo: Colo Colo visita a Universidad de Concepción con el objetivo de seguir peleando por el primer lugar

Las novedades de Colo Colo

Fernando Ortiz tuvo que realizar modificaciones obligadas. De Paul, que se perderá todo lo que resta de semestre por lesión, abandonó el arco y le entregó su lugar a Gabriel Maureira. Tampoco está el suspendido Arturo Vidal, por lo que Tomás Alarcón entra en la mitad de la cancha. Arriba aparece Francisco Marchant, en desmedro de Leandro Hernández.