En vivo: Colo Colo visita a Universidad de Concepción con el objetivo de seguir peleando por el primer lugar
El partido entre el Campanil y el Cacique se lleva a cabo en el estadio Ester Roa Rebolledo.
Minuto a minuto
Universidad de Concepción 0-0 Colo Colo
¡Comienza el partido!
1′. Universidad de Concepción y Colo Colo ya se enfrentan en el estadio Ester Roa Rebolledo.
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
Colo Colo se ubica en la cuarta ubicación con 18 puntos, pero todavía adeuda el partido de esta fecha y el compromiso de la novena, frente a Coquimbo Unido. Universidad de Concepción, en tanto, está 11° con 14 unidades.
Las novedades de Colo Colo
Fernando Ortiz tuvo que realizar modificaciones obligadas. De Paul, que se perderá todo lo que resta de semestre por lesión, abandonó el arco y le entregó su lugar a Gabriel Maureira. Tampoco está el suspendido Arturo Vidal, por lo que Tomás Alarcón entra en la mitad de la cancha. Arriba aparece Francisco Marchant, en desmedro de Leandro Hernández.
La formación titular de Colo Colo
La formación titular de Universidad de Concepción
Con la misión de igualar al líder
Colo Colo necesita de un triunfo para empatar a Deportes Limache en la cima, que tiene 21 puntos.
Universidad de Concepción recibe a Colo Colo
El estadio Ester Roa Rebolledo será el escenario del duelo entre el Campanil y el Cacique, por la undécima fecha de la Liga de Primera.
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Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
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