Sospechoso de ataque en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca dejó una nota con mensaje contra Trump

Cole Allen, el sospechoso detenido por el ataque en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con un arma de fuego, dejó una nota donde calificó al presidente estadounidense, Donald Trump, como “un pedófilo, vilador y traidor” y daba a conocer su intención de atacar a cargos públicos “del más alto al más bajo”.

“No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, ha planteado Allen en la nota, filtrada a los medios de comunicación estadounidenses. “Siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración”, prosigue.

Además de a Trump, Allen pretendía atacar a “cargos públicos, sin incluir a (el director del FBI, Kash) Patel”. “Son el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo”, explica Allen, que firma como como Cole ‘Fuerzafría’ ‘Amistoso Asesino Federal’ Allen.

En cambio, apunta que el personal de seguridad y del hotel “no son objetivo, si fuera posible”. Aunque en el caso de los agentes del Servicio Secreto expresa su intención de “incapacitarlos de forma no letal, si fuera posible” porque son “objetivos solo si fuera necesario”. El documento explica también que utiliza perdigones y no balas para evitar daños mayores.

La misiva recoge una parte de pregunta y respuesta sobre sus intenciones y en una se refiere al dicho cristiano de que hay que poner la otra mejilla. Sin embargo, considera que “poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor”. Así, cita “violaciones en centros de detención”, a “los pescadores ejecutados sin juicio” o a “la adolescente violada por los muchos criminales de esta administración”.

Sobre el hecho en sí del ataque, argumenta que Estados Unidos es un estado de derecho, pero que “cuando los representantes y jueces no cumplen la ley, nadie les debe nada”.

A nivel práctico, Allen expresa su sorpresa por la falta de seguridad dentro del hotel, con las medidas dirigidas principalmente al exterior y a los manifestantes. “Parece que nadie ha pensado qué pasa si alguien se registra el día anterior. Este nivel de incompetencia es demencial”, explica.

Allen pide insistente perdón a su familia, amigos y entorno en general y argumenta que “si hubiera habido otra forma de hacerlo, lo habría hecho”. Además se identifica como mitad negro y mitad blanco. El texto fue enviado por Allen a sus familiares instantes antes de comenzar el ataque.

Allen irrumpió corriendo el sábado por la noche en el control de seguridad para acceder al acto del Hotel Washington Hilton donde estaban Trump, varios miembros de su gobierno y periodistas, pero fue reducido por los agentes no sin antes herir a uno de ellos de un disparo.

A Allen, de profesión profesor, de 31 años y con domicilio en la ciudad de Torrance, en California, se le podrían imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.