Zelenski advierte de “terrorismo nuclear” de Rusia en medio de conmemoración del desastre de Chernóbil

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la explosión en la planta de Chernóbil, el presidente de Volodimir Zelenski, acusó este domingo a Moscú de “terrorismo nuclear” en medio de la invasión rusa en aquel país.

El mandatario señaló que Moscú, con sus ataques, pone al mundo al borde de una nueva catástrofe atómica. Esto luego de que el presidente valorara la construcción de un sarcófago sobre el reactor destruido, en la que participaron más de 40 países, con el fin de contener la radiación.

“Estas dos estructuras son las que protegen contra las fugas de radiación y la contaminación. Su mantenimiento y protección son en beneficio de todos. Pero con su guerra, Rusia vuelve a poner al mundo al borde de un desastre provocado por el hombre”, aseguró.

“Hace cuarenta años, el mundo se enfrentó a uno de los peores desastres nucleares: la explosión del cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. Se liberó una cantidad significativa de material radiactivo al medio ambiente. Cientos de miles de personas han estado lidiando con las consecuencias de esa tragedia durante años”, agregó Zelenski sobre el incidente.

Asimismo, el mandatario ucraniano apuntó que los drones Shahed rusos sobrevuelan permanentemente la vieja central nuclear y que uno de ellos se estrelló contra el sarcófago el año pasado.

“El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera de lograrlo es obligar a Rusia a detener sus ataques insensatos” , subrayó.

Explosión de Chernóbil

El desastre de Chernóbil, ocurrido en 1986, es considerado el peor accidente nuclear de la historia debido a la inmensa cantidad de material radiactivo liberado y su impacto socioeconómico.

Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación. Un informe de la ONU de 2005 situó el número de víctimas mortales confirmadas y previstas en 5.000 en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, los tres países más afectados.

Greenpeace, en tanto, estimó en 2006 que el desastre había causado cerca de 200.000 muertes entre 1990 y 2004.

“Recordamos a todos los que dieron su vida al afrontar las consecuencias de esta tragedia. Que la memoria de todas las víctimas del desastre de Chernóbil perdure”, sostuvo Zelenski.