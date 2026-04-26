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    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    Los Albos visitan la Región del Biobío por la Fecha 11 de la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este fin de semana Colo Colo se traslada hasta el Biobío para visitar a Universidad de Concepción, en un duelo válido para la Fecha 11 de la Liga de Primera.

    Los locales vienen de caer ante Deportes Limache, mientras que el Cacique tuvo una última derrota ante Palestino por la cuenta mínima y busca sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

    Cuándo juega U. de Concepción vs. Colo Colo

    El partido de Universidad de Concepción contra Colo Colo es este domingo 26 de abril, a las 15:00 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de Concepción.

    Dónde ver a U. de Concepción vs. Colo Colo

    El partido de la Universidad de Concepción contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    Además, la cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2026Universidad de ConcepciónU de ConcepciónU de ConceColo ColoU de Concepción - Colo ColoU de Conce - Colo ColoColo Colo hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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