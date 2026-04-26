Lo que se sabe de Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Como Cole Tomas Allen, de 31 años, fue identificado el presunto autor del tiroteo ocurrido la noche del sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington.

Según reportó CNN, Allen, que enfrenta cargos por uso de arma de fuego y agresión contra un agente federal con un arma peligrosa, trabajaba como profesor y era desarrollador aficionado de videojuegos en el sur de California.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn este se desempeñaba como docente a tiempo parcial en C2 Education, una empresa dedicada a la preparación académica y tutorías.

Allen se graduó en 2017 del Instituto Tecnológico de California con una licenciatura en Ingeniería Mecánica y, recientemente, obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

Junto con su labor como docente, también se dedicaba al desarrollo de videojuegos, publicando un título independiente llamado “Bohrdom”. El juego fue lanzado en la plataforma Steam, donde es descrito como un “juego de combate asimétrico, no violento y basado en habilidades, inspirado en un modelo de química con base parcial en la realidad”.

Además, se encontraba trabajando en un segundo proyecto con el nombre provisional “First Law”.

De acuerdo con medios estadounidenses, Allen donó 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.

Tras el hecho agentes del FBI se trasladaron hasta una vivienda vinculada con Allen para su registro.