Conaf exigirá guía y equipamiento obligatorio en Torres del Paine por inicio anticipado de temporada invernal

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región de Magallanes anunció nuevas exigencias para quienes visiten el Parque Nacional Torres del Paine, en el marco del inicio anticipado de la temporada invernal.

A partir de este lunes 27 de abril, los visitantes que realicen el circuito de montaña “W” o el sendero Base Torres deberán contar obligatoriamente con un guía especializado, además de portar equipamiento adecuado para condiciones invernales.

Entre los elementos exigidos se incluyen microcrampones, bastones y linterna frontal, entre otros implementos necesarios para enfrentar nieve, hielo y baja visibilidad.

Conaf exigirá guía y equipamiento obligatorio en Torres del Paine por inicio anticipado de temporada invernal

La decisión de adelantar la temporada —que habitualmente comienza el 1 de mayo— responde a las variables condiciones climáticas registradas en los últimos días, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Según detalló CONAF, la medida se mantendrá vigente durante toda la temporada invernal, que se extiende hasta el 30 de agosto, y su continuidad o levantamiento será informado oportunamente conforme al reglamento vigente.

Desde la institución hicieron un llamado a planificar las visitas con anticipación y a informarse a través de sus canales oficiales, como conaf.cl, pasesparques.cl y el sitio del parque.

La temporada estival 2026-2027 comenzará oficialmente el 1 de septiembre.