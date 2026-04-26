Gremios de salud del hospital de San Antonio expresan preocupación y exigen definiciones en dirección del recinto

Frente a la carta que anunciaba la eventual renuncia de especialistas del Hospital Claudio Vicuña a contar del 27 de abril, las asociaciones gremiales del recinto se declararon en alerta y recalcaron que las dimisiones impactan a los trabajadores que no tienen estabilidad laboral. Asimismo, exigieron definiciones inmediatas en la dirección del establecimiento.

Esta situación se enmarca en la llegada de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, al cargo de subdirectora médica de dicho hospital en San Antonio, que generó presión en el recinto y a nivel político, con críticas desde el oficialismo.

“Me parece descabellado que el Hospital Claudio Vicuña nombre como subdirectora a una ex ministra de Boric renunciada por conversar con Llaitul. Me consta que el Ministerio no estaba al tanto ni de acuerdo”, afimó Luis Sánchez, diputado republicano.

Desde la cartera de Salud y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) descartan haber sido consultados para la designación de Vega, por lo que el SSVSA solicitó la dimisión no voluntaria de Lorena Maturana, directora del establecimiento, ante su responsabilidad en el nombramiento de la otrora secretaria de Estado.

Asimismo, Ximena Parada, quien fue nombrada como directora subrogante, decidió no asumir el cargo. En este contexto, se anunciaron al menos 22 renuncias de médicos en el recinto, rechazando la solicitud de dimisión a la directora y acusando una persecución política.

Desde los gremios de la salud del Hospital Claudio Vicuña, integrados por Fenats, Afutens, Fedeprus, Multigremial Fenats y Asenf, señalaron que observan con distancia y preocupación la falta de claridad actual.

“Esta situación impacta especialmente a aquellos médicos que no cuentan con estabilidad laboral , como los reemplazos mensuales, quienes terminan respaldando decisiones impulsadas por quienes sí tienen mayor seguridad contractual, replicando dinámicas ya vistas en gestiones anteriores”, declararon. Además, agregaron que varios ya tienen el mes remunerado hasta el día 30, aun existiendo intención de renuncia.

Imagen referencial

“Preocupa la forma en que esta situación ha sido presentada públicamente, desde una mirada más bien sensacionalista, señalando que se trataría de renuncias masivas de especialistas, lo cual no se ajusta a la realidad del establecimiento, donde no todos los firmantes cuentan con especialidad”, argumentaron.

Así, indicaron que esto perjudica de manera directa a la comunidad funcionaria y los usuarios, con prácticas que tensionan a los equipos y afectan la gestión. En la misma tecla manifestaron que, desde que la política ha ido permeando la gestión en salud, “el foco se desplaza de lo esencial, afectando la continuidad de los procesos y generando retrasos administrativos en materias críticas”.

Asimismo, las asociaciones gremiales también recalcaron que la ausencia de definiciones oportunas para la conducción del establecimiento “profundiza la inestabilidad, debilita la gestión institucional y posterga decisiones claves para el funcionamiento adecuado de los servicios”. Del mismo modo afirmaron que la incertidumbre sostenida, además de afectar el clima laboral, compromete las respuestas efectivas a las necesidades de la población, lo que impacta la calidad del servicio público.