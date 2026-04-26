Salud descarta recortes a programas y asegura que atenciones no se verán afectadas

En medio de la polémica por los lineamientos enviados por el Ministerio de Hacienda para la elaboración del Presupuesto 2027, el Ministerio de Salud aseguró que no se ha tomado ninguna decisión de eliminar programas ni de afectar las atenciones a la población, según información a la que tuvo acceso La Tercera.

La aclaración surge luego de que se conociera un oficio de Hacienda que sugiere a distintas carteras evaluar la continuidad de programas y ajustar presupuestos, lo que generó críticas tanto desde la oposición como desde el oficialismo.

Desde Salud explican que estos antecedentes corresponden a una etapa inicial y habitual del proceso presupuestario, encabezado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), y que no constituyen decisiones definitivas.

Salud descarta recortes a programas y asegura que atenciones no se verán afectadas

En esa línea, recalcan que los oficios enviados a los ministerios contienen lineamientos técnicos para la formulación de propuestas, pero no implican recortes ni determinaciones sobre recursos.

“El Proyecto de Ley de Presupuestos ingresará al Congreso en septiembre, donde será debatido con participación de autoridades, parlamentarios y distintos actores”, señalan desde la cartera.

Asimismo, transmiten que la discusión en curso no afectará la continuidad de las prestaciones sanitarias ni de los programas considerados esenciales.

Salud descarta recortes a programas y asegura que atenciones no se verán afectadas

Desde el ministerio enfatizan que las prioridades se definen en función de las necesidades de la población, resguardando el acceso a la atención, y que cualquier eventual ajuste se enfocará en programas que no estén cumpliendo adecuadamente sus objetivos.

La reacción se da en un contexto en que el instructivo de Hacienda plantea revisar, ajustar o eventualmente descontinuar programas en diversas áreas, en el marco de un escenario de estrechez fiscal y de un nuevo enfoque de planificación a mediano plazo.

Pese a ello, desde Salud insisten en que el proceso aún está en desarrollo y que no existe, por ahora, ninguna medida que implique la eliminación de beneficios o prestaciones para los usuarios del sistema.