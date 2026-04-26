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    Presidente de asociación de municipalidades alerta pérdida de recursos por propuesta de Kast sobre contribuciones

    Desde la AChM buscan reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para presentarle diferentes alternativas de financiamiento para las comunas.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Presidente de asociación de municipalidades alerta pérdida de recursos por propuesta de Kast sobre contribuciones Andres Perez

    Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), señaló que no está conforme con la compensación planteada por el Presidente José Antonio Kast ante la disminución del fondo común de las municipalidades. Esto, ante la potencial eliminación de las contribuciones en la primera vivienda de las personas con 65 años, según indica el Plan de Reconstrucción Nacional.

    En el programa Estado Nacional de TVN, el edil de Zapallar afirmó que la compensación se debe evaluar de nuevo. “Estoy seguro de que podemos optar a algo mejor a hacer esta tremenda reforma en una ley de rentas tres que mejore la situación del fondo común municipal”, declaró.

    De manera personal, Alessandri considera que el impuesto territorial es expropiatorio, al pagar por algo que ya es propio. “Está muy bien que los mayores de 65 años dejen de pagar, que haya medidas que ayuden a la clase media y que empecemos a dar facilidades. Pero lo que está muy mal — y eso creo que no corresponde y estoy convencido de que el gobierno lo va a entender—, es que se disminuya el fondo común municipal”.

    En esta línea, el presidente de la AChM hizo ahínco en que el mayor ingreso para cerca del 65% de las municipalidades proviene de ese fondo, que permite ayudas sociales, actividades propias de las comunas y el funcionamiento de las mismas. “Además, perdemos autonomía cuando se dice que se va a votar año a año en el presupuesto de la nación”, recalcó. Así, afirmó que es necesario modernizar esta base común.

    Presidente de asociación de municipalidades alerta pérdida de recursos por propuesta de Kast sobre contribuciones Andres Perez

    Mirando la cámara y dirigiéndose al Presidente José Antonio Kast, manifestó: “Estoy convencido de que, con su conocimiento de causa, donde los chilenos que votamos por usted lo conocemos, sabemos de su humildad, sabemos de su trabajo (...) al conocer la realidad de las municipalidades, usted no nos va a dejar con un fondo común municipal menor del que tenemos hoy día, por la necesidad que tenemos los chilenos y al ser las municipalidades la primera puerta que toca un chileno”.

    En este contexto, Alessandri señala que desde la AChM tienen varias propuestas. Entre ellas, que les devuelvan el IVA municipal a las comunas. Así, señaló que esperan tener una reunión lo antes posible con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, para presentarle diferentes alternativas.

    “Trabajemos en conjunto: que el ministro de Hacienda se dé el tiempo de escucharnos. Nosotros nunca vamos a plantear un problema sin solución y lo que queremos es ser escuchados”, indicó.

    Informe de la CGR

    Consultado sobre el reporte de la Contraloría General de la República (CGR) donde se reveló que los municipios gastaron más recursos en celebraciones que en ayuda social a personas durante 2024 y 2025, el alcalde de Zapallar indicó que al informe le faltó conocimiento de causa sobre estas ayudas.

    “Por ejemplo, solamente señalan las ayudas sociales que van a una persona natural: ¿qué pasa con todas las ayudas sociales en el ámbito rural, con los camiones aljibe que reparten agua potable a las personas que no tienen? Se deberían haber sumado", argumentó.

    Asimismo, comentó que en los eventos municipales hay muchos emprendedores. “Se está favoreciendo a esas personas para que vendan o den a conocer esos productos. Muchos generamos eventos para que el microemprendimiento comunal haga una economía circular”, añadió.

    Por lo mismo, el edil recalcó que la Contraloría tiene facultades para auditar a las municipalidades y derecho a hacer estudios, pero que en este reporte en concreto se comparan “peras con manzanas”.

    Seguridad en los municipios

    Sobre la Ley de Seguridad, la autoridad de la AChM afirmó que “lamentablemente no tiene el financiamiento que necesita”. Además, comentó que en la asociación están trabajando en un reglamento pensado en la realidad de las comunas.

    “Todos los municipios tenemos los mismos problemas con distintas realidades. Ese reglamento se tiene que aplicar a la realidad, entonces es una situación y un desafío que nos lleva a modernizarnos, a trabajar en conjunto”, subrayó.

    En esta tecla, también se refirió a la academia de formación de inspectores de seguridad que, según dice Alessandri, ya está en marcha. Esta iniciativa tiene el foco en la profesionalización de inspectores y guardias para prestar un buen servicio, y se financia desde la AChM para socios.

    La autoridad comunal de Zapallar señaló que están buscando alianzas para este proyecto, con miras a trabajar en conjunto con diferentes universidades según la región y la comuna.

    “Hoy día el país sufre la crisis más profunda de inseguridad, donde los municipios vamos a cumplir un rol y tenemos que estar preparados en la formación de guardias, de inspectores para cumplirlo”, declaró.

    Pasando a otro tema, Alessandri también se refirió a la temática de educación, con respecto al proyecto de escuelas protegidas que avanzó en el Congreso. Así, señaló que esta última puede ser un aporte.

    Consultado respecto a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y los traspasos de las municipalidades, el edil de Zapallar enfatizó en que no existe una mirada única dentro de la AChM.

    Presidente de asociación de municipalidades alerta pérdida de recursos por propuesta de Kast sobre contribuciones

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