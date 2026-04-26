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    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El cannabis dejará el Apartado I –que compartía con drogas como la heroína o el MDMA– para pasar al Apartado III, donde figuran sustancias como los esteroides, la ketamina o el paracetamol.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    La administración de Donald Trump dio uno de los giros más relevantes en décadas sobre la política de drogas en ese país.

    Según informó El País, el Departamento de Justicia decidió reclasificar la marihuana, sacándola del grupo de las sustancias más peligrosas para ubicarla en una categoría menos restrictiva dentro de la legislación federal.

    La medida fue ejecutada por el fiscal general interino, Todd Blanche, y cumple una promesa previa del mandatario.

    En términos concretos, el cannabis deja el llamado “Apartado I” de la Ley de Sustancias Controladas, donde comparte clasificación con drogas como la heroína o el MDMA. Este grupo es considerado altamente adictivos y sin uso médico aceptado

    Ahora, la marihuana formará parte del “Apartado III”, una categoría que incluye sustancias como los esteroides, la ketamina y el paracetamol.

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    ¿Se legalizará la marihuana en todo EE.UU.?

    El cambio no implica una legalización federal del consumo recreativo de marihuana.

    Tal como detalla El País, la nueva clasificación se aplica principalmente a productos aprobados por la FDA o a aquellos regulados por programas estatales de cannabis medicinal, presentes en más de 40 Estados.

    En ese sentido, la decisión reconoce oficialmente algo que ya ocurría en la práctica: el uso terapéutico del cannabis.

    Los efectos de la reclasificación

    La reclasificación tiene efectos relevantes. Por un lado, facilita la investigación científica, ya que hasta ahora las restricciones federales dificultaban estudiar sus propiedades médicas.

    Por otro, podría aliviar cargas regulatorias para empresas y proveedores del sector, otorgando mayor claridad a pacientes, investigadores y actores de la industria.

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El propio Trump defendió la medida en diciembre, cuando firmó el decreto inicial en el Despacho Oval.

    Rodeado de pacientes, médicos y empresarios del rubro, argumentó que había “mucha gente” que le pedía avanzar en este cambio, especialmente personas que llevan años enfrentando enfermedades graves y dolor crónico.

    Según sus palabras, la decisión busca beneficiar a pacientes con cáncer, trastornos neurológicos y a veteranos con lesiones derivadas de su servicio.

    EE.UU. y su política de drogas

    Este movimiento también refleja un cambio más amplio en la postura de Washington respecto a las drogas, alejándose parcialmente de la histórica “guerra contra las drogas” impulsada en los años setenta por Richard Nixon.

    Hoy, el uso recreativo del cannabis es legal en 25 Estados, mientras que el uso medicinal está permitido en 42.

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    Pese a este giro, la política antidrogas de la administración no ha sido uniforme.

    El País señala que, en paralelo, el gobierno ha impulsado operativos militares contra el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, lo que evidencia tensiones entre apertura regulatoria y estrategias de control más duras.

    Además, el Departamento de Justicia estudia una revisión más amplia del estatus de la marihuana, con una audiencia prevista para fines de junio que podría derivar en nuevos cambios.

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