El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

Un nuevo estudio sugiere que el estado civil podría estar vinculado al riesgo de desarrollar cáncer , informó ScienceAlert.

La investigación, publicada en la revista Cancer Research Communications, analizó millones de casos en Estados Unidos y encontró diferencias significativas entre personas casadas y solteras.

El trabajo, liderado por un equipo de la Universidad de Miami, revisó más de 4 millones de diagnósticos de cáncer registrados entre 2015 y 2022 en 12 estados del país, considerando a personas de 30 años o más.

El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio. Foto: Referencial.

¿Qué arrojó el estudio?

Según sus resultados, los adultos que nunca se han casado presentan un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad: un 68% más en hombres y un 85% más en mujeres , en comparación con quienes están casados o lo estuvieron en el pasado.

Pese a lo llamativo de las cifras, los autores insisten en que esto no significa que el matrimonio prevenga el cáncer.

Más bien, apuntan a una serie de factores asociados que podrían explicar esta relación.

Factores como fumar, el estrés o la historia reproductiva influyen tanto en el riesgo de cáncer como en el estado civil, lo que podría explicar parte de la relación observada.

Además, los investigadores plantean otra hipótesis: las personas con mejor salud podrían tener más probabilidades de casarse.

Las conclusiones del hallazgo

“ Esto significa que, si no estás casado, debes prestar especial atención a los factores de riesgo de cáncer , someterte a las pruebas de detección que necesites y mantenerte al día en materia de atención médica”, señaló el psicólogo clínico Frank Penedo.

En la misma línea, agregó que los hallazgos refuerzan la necesidad de diseñar estrategias de prevención que consideren variables sociales como el estado civil.

“Estos hallazgos sugieren que factores sociales como el estado civil pueden servir como marcadores importantes del riesgo de cáncer a nivel poblacional”, afirmó el epidemiólogo Paulo Pinheiro.

El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio. Foto referencial Getty Images

Las diferencias más marcadas se observaron en ciertos tipos de cáncer.

Por ejemplo, el cáncer anal en hombres mostró una tasa hasta cinco veces mayor en solteros, mientras que el cáncer de cuello uterino en mujeres fue casi tres veces más frecuente en quienes nunca se casaron.

Ambos están estrechamente relacionados con el virus del papiloma humano (VPH), lo que sugiere que el acompañamiento de una pareja podría influir en la realización de controles médicos o en conductas preventivas.

En contraste, en cánceres donde existen programas de detección más extendidos, como el de mama o próstata, las diferencias entre casados y solteros fueron menos significativas.

De todos modos, el estudio tiene limitaciones. Se trata de un análisis puntual, sin seguimiento en el tiempo, y agrupa realidades muy distintas dentro de las categorías de estado civil.

Los autores también recuerdan que la soltería puede tener beneficios, como relaciones sociales más estrechas o mayor desarrollo personal, y que el matrimonio tampoco está exento de riesgos en otros ámbitos de la salud.