SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Un análisis de más de 4 millones de casos en Estados Unidos detectó diferencias relevantes según estado civil, aunque los expertos llaman a interpretar los datos con cautela.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Un nuevo estudio sugiere que el estado civil podría estar vinculado al riesgo de desarrollar cáncer, informó ScienceAlert.

    La investigación, publicada en la revista Cancer Research Communications, analizó millones de casos en Estados Unidos y encontró diferencias significativas entre personas casadas y solteras.

    El trabajo, liderado por un equipo de la Universidad de Miami, revisó más de 4 millones de diagnósticos de cáncer registrados entre 2015 y 2022 en 12 estados del país, considerando a personas de 30 años o más.

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio. Foto: Referencial.

    ¿Qué arrojó el estudio?

    Según sus resultados, los adultos que nunca se han casado presentan un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad: un 68% más en hombres y un 85% más en mujeres, en comparación con quienes están casados o lo estuvieron en el pasado.

    Pese a lo llamativo de las cifras, los autores insisten en que esto no significa que el matrimonio prevenga el cáncer.

    Más bien, apuntan a una serie de factores asociados que podrían explicar esta relación.

    Factores como fumar, el estrés o la historia reproductiva influyen tanto en el riesgo de cáncer como en el estado civil, lo que podría explicar parte de la relación observada.

    Además, los investigadores plantean otra hipótesis: las personas con mejor salud podrían tener más probabilidades de casarse.

    Las conclusiones del hallazgo

    Esto significa que, si no estás casado, debes prestar especial atención a los factores de riesgo de cáncer, someterte a las pruebas de detección que necesites y mantenerte al día en materia de atención médica”, señaló el psicólogo clínico Frank Penedo.

    En la misma línea, agregó que los hallazgos refuerzan la necesidad de diseñar estrategias de prevención que consideren variables sociales como el estado civil.

    “Estos hallazgos sugieren que factores sociales como el estado civil pueden servir como marcadores importantes del riesgo de cáncer a nivel poblacional”, afirmó el epidemiólogo Paulo Pinheiro.

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio. Foto referencial Getty Images

    Las diferencias más marcadas se observaron en ciertos tipos de cáncer.

    Por ejemplo, el cáncer anal en hombres mostró una tasa hasta cinco veces mayor en solteros, mientras que el cáncer de cuello uterino en mujeres fue casi tres veces más frecuente en quienes nunca se casaron.

    Ambos están estrechamente relacionados con el virus del papiloma humano (VPH), lo que sugiere que el acompañamiento de una pareja podría influir en la realización de controles médicos o en conductas preventivas.

    En contraste, en cánceres donde existen programas de detección más extendidos, como el de mama o próstata, las diferencias entre casados y solteros fueron menos significativas.

    De todos modos, el estudio tiene limitaciones. Se trata de un análisis puntual, sin seguimiento en el tiempo, y agrupa realidades muy distintas dentro de las categorías de estado civil.

    Los autores también recuerdan que la soltería puede tener beneficios, como relaciones sociales más estrechas o mayor desarrollo personal, y que el matrimonio tampoco está exento de riesgos en otros ámbitos de la salud.

    Por ello, concluyen que el estado civil es solo una pieza más dentro de un panorama mucho más complejo.

    Lee también:

    Más sobre:MatrimonioSolterosCasadosEnfermedadCienciaSaludEstudioBienestarCáncerTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    Vivir con TOC

    “La violencia no es la opción”: mandatarios internacionales condenan transversalmente el atentado a Trump

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Lo más leído

    1.
    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    2.
    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    3.
    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    4.
    La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio

    La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 26 de abril

    Lo que tienes que saber: Domingo 26 de abril

    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Javiera Parada: “La cultura es una inversión y no un gasto, contribuye a sociedades más democráticas, más libres”

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups
    Negocios

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    El estrés fiscal que acentúa la megarreforma

    Susana Jiménez: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas
    Tendencias

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    En vivo: Hugo Catrileo busca el podio en el Maratón de Santiago
    El Deportivo

    En vivo: Hugo Catrileo busca el podio en el Maratón de Santiago

    “Lucero rompió el hielo” e “Hijo, tú dime qué se siente”: las burlas de la U a la UC tras ganar el Clásico Universitario

    La gran valoración de Fernando Gago tras la victoria de la U sobre la UC: “El partido se dio como lo planteamos”

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta
    Tecnología

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump
    Mundo

    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump

    “La violencia no es la opción”: mandatarios internacionales condenan transversalmente el atentado a Trump

    Israel ordena evacuar localidades del sur de Líbano ante nuevos ataques contra Hezbolá

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido