SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La tristeza de Gabriel Suazo tras la dura derrota del Sevilla: “Duele muchísimo; estoy con un nudo en la garganta”

    El chileno, capitán ante el Osasuna, se vio notoriamente afectado por la nueva caída de su equipo. El conjunto blanquirrojo está en zona de descenso a falta de cinco fechas para el final de LaLiga.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gabriel Suazo fue capitán en la derrota del Sevilla ante el Osasuna. Foto: Sevilla FC.

    En Sevilla se vive un verdadero drama. El conjunto blanquirrojo sufrió una agónica derrota en su visita al Osasuna, que se impuso en el noveno minuto de descuento. El equipo de los chilenos continúa en puestos de descenso y es un firme candidato a perder la categoría.

    El presente de los futbolistas nacionales es complejo, derechamente desolador. Alexis Sánchez fue suplente, mientras que Gabriel Suazo fue titular y capitán en la caída.

    El lateral protagonizó una de las imágenes del partido luego del tanto rojillo en la última jugada del encuentro. Recriminó a sus compañeros que no lo acompañaran en la marca, permitiendo que el Osasuna centrara con tranquilidad. Así vino el agónico gol que provocó la desazón en los andaluces.

    El dolor de Suazo

    Suazo habló tras la dolorosa caída: ”Duele muchísimo. A pesar de todo, creo que lo hemos dejado todo, estoy con un nudo en la garganta. A nosotros cuando vamos a jugar fuera y tenemos que darle la vuelta al resultado, nos dan tres minutos de descuento y ahora dan nueve. Es una locura, de verdad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando, me voy a jugar la vida por esta institución“, indicó el capitán del Sevilla, en diálogo con DAZN.

    Suazo se vio notoriamente afectado: “Entramos y demostramos que era una final para nosotros. Son detalles en los que tenemos que dejarnos la vida. Nos jugamos una final en cada partido, tenemos que dejarnos todo”, continuó.

    El zurdo insistió con su mensaje de cara a las cinco últimas jornadas de LaLiga, donde el Sevilla buscará mantener la categoría: “Estoy orgulloso de vestir esta camiseta a pesar de vivir un momento difícil. Cada vez que entre, me dejaré la piel por dejar al equipo donde merece estar. Tenemos que confiar en cada uno de nosotros, tenemos que dejarnos la vida en cada pelota”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaOsasunaAlexis SánchezGabriel Suazo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Abandono de deberes y pagos irregulares: Peñalolén se querella contra exfuncionarios del Juzgado de Policía Local

    Sospechoso de ataque en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca dejó una nota con mensaje contra Trump

    Conaf exigirá guía y equipamiento obligatorio en Torres del Paine por inicio anticipado de temporada invernal

    Gremios de salud del hospital de San Antonio expresan preocupación y exigen definiciones en dirección del recinto

    Jiles acusa intentos de “dinamitar” acuerdo del Ejecutivo con el PDG y enfatiza condiciones para apoyar megarreforma

    Rebeldes expulsan a fuerzas de Mali y mercenarios rusos de Kidal en medio de escalada de violencia

    Lo más leído

    1.
    Presidente de la Federación Atlética de Chile le responde a Martina Weil: “Tenemos una deuda con los deportistas”

    Presidente de la Federación Atlética de Chile le responde a Martina Weil: “Tenemos una deuda con los deportistas”

    2.
    Hugo Catrileo brilla con un podio en el Maratón de Santiago mientras Chepkok impone la hegemonía keniata en la capital

    Hugo Catrileo brilla con un podio en el Maratón de Santiago mientras Chepkok impone la hegemonía keniata en la capital

    3.
    Hinchas de Colo Colo rompen rejas para cambiarse de sector en el estadio Ester Roa

    Hinchas de Colo Colo rompen rejas para cambiarse de sector en el estadio Ester Roa

    4.
    “Colo Colo se expone a vivir nueve años según los antojos de Mosa”: el juicio histórico a la jugada del presidente de ByN

    “Colo Colo se expone a vivir nueve años según los antojos de Mosa”: el juicio histórico a la jugada del presidente de ByN

    5.
    Cristian Garay: “La gente espera que el arbitraje sea perfecto, pero el fútbol no lo es y los jugadores tampoco”

    Cristian Garay: “La gente espera que el arbitraje sea perfecto, pero el fútbol no lo es y los jugadores tampoco”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    Abandono de deberes y pagos irregulares: Peñalolén se querella contra exfuncionarios del Juzgado de Policía Local
    Chile

    Abandono de deberes y pagos irregulares: Peñalolén se querella contra exfuncionarios del Juzgado de Policía Local

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups
    Negocios

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    El estrés fiscal que acentúa la megarreforma

    Susana Jiménez: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas
    Tendencias

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    La tristeza de Gabriel Suazo tras la dura derrota del Sevilla: “Duele muchísimo; estoy con un nudo en la garganta”
    El Deportivo

    La tristeza de Gabriel Suazo tras la dura derrota del Sevilla: “Duele muchísimo; estoy con un nudo en la garganta”

    Directo a la cara: arquero que quiso Colo Colo propina un brutal puñetazo e indigna al fútbol español

    Hinchas de Colo Colo rompen rejas para cambiarse de sector en el estadio Ester Roa

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción
    Tecnología

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

    Sospechoso de ataque en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca dejó una nota con mensaje contra Trump
    Mundo

    Sospechoso de ataque en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca dejó una nota con mensaje contra Trump

    Rebeldes expulsan a fuerzas de Mali y mercenarios rusos de Kidal en medio de escalada de violencia

    El Papa pide usar la energía nuclear “al servicio de la vida y la paz” en el 40º aniversario de Chernobyl

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido