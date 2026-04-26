La tristeza de Gabriel Suazo tras la dura derrota del Sevilla: “Duele muchísimo; estoy con un nudo en la garganta”

En Sevilla se vive un verdadero drama. El conjunto blanquirrojo sufrió una agónica derrota en su visita al Osasuna, que se impuso en el noveno minuto de descuento. El equipo de los chilenos continúa en puestos de descenso y es un firme candidato a perder la categoría.

El presente de los futbolistas nacionales es complejo, derechamente desolador. Alexis Sánchez fue suplente, mientras que Gabriel Suazo fue titular y capitán en la caída.

El lateral protagonizó una de las imágenes del partido luego del tanto rojillo en la última jugada del encuentro. Recriminó a sus compañeros que no lo acompañaran en la marca, permitiendo que el Osasuna centrara con tranquilidad. Así vino el agónico gol que provocó la desazón en los andaluces.

El dolor de Suazo

Suazo habló tras la dolorosa caída: ”Duele muchísimo. A pesar de todo, creo que lo hemos dejado todo, estoy con un nudo en la garganta. A nosotros cuando vamos a jugar fuera y tenemos que darle la vuelta al resultado, nos dan tres minutos de descuento y ahora dan nueve. Es una locura, de verdad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando, me voy a jugar la vida por esta institución“, indicó el capitán del Sevilla, en diálogo con DAZN.

Suazo se vio notoriamente afectado: “Entramos y demostramos que era una final para nosotros. Son detalles en los que tenemos que dejarnos la vida. Nos jugamos una final en cada partido, tenemos que dejarnos todo”, continuó.

El zurdo insistió con su mensaje de cara a las cinco últimas jornadas de LaLiga, donde el Sevilla buscará mantener la categoría: “Estoy orgulloso de vestir esta camiseta a pesar de vivir un momento difícil. Cada vez que entre, me dejaré la piel por dejar al equipo donde merece estar. Tenemos que confiar en cada uno de nosotros, tenemos que dejarnos la vida en cada pelota”, cerró.