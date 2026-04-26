Con Suazo como titular y un suplente Alexis Sánchez: Sevilla pierde en la última jugada ante Osasuna y se hunde en LaLiga

En la pelea por no perder la categoría, cada partido es una verdadera final. El Sevilla, que tuvo a Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez como suplente, tenía la obligación de ganar en su visita a Osasuna. Los blanquirrojos se imponían por la mínima, pero terminaron sufriendo una agónica caída en la última jugada del encuentro. El elenco andaluz es un firme candidato a descender.

El equipo de los chilenos llegó necesitado a Pamplona tras la victoria del Alavés, que encendió las alarmas y significó que saltaran a la cancha en la zona roja. Los andaluces llegaron tras una importante victoria sobre el Atlético de Madrid, que fue un respiro, pero no permitió disipar las dudas porque venían antecedidos de otras cuatro derrotas. El nerviosismo, la presión y las críticas son cada vez más habituales a esta altura.

Al frente se plantó el Osasuna, un equipo instalado cómodamente en la mitad de la tabla del certamen español. Por otra parte, habían hecho de El Sadar su fortaleza, acumulando nueve partidos seguidos puntuando (cinco triunfos y cuatro empates). La tarea no sería sencilla para los hispalenses.

Una derrota amargo

Fue un partido rocoso, con un desarrollo principalmente en el centro del campo. A ambas escuadras les costó progresar y superar líneas. Hubo poca profundidad, mucho pelotazo y casi nula distribución. A los dos equipos se les hizo imposible tener posesiones largas ni una idea clara para llegar al arco rival. Había actitud, pero poco juego.

Suazo, que fue capitán, recibió una temprana amarilla a los 6′, que lo dejó condicionado por todo el partido.

Cerca del cierre del primer tiempo, el Osasuna tuvo las más claras gracias a individualidades de Valentin Rossier y Víctor Muñoz. El atrevimiento comenzó a tener premio ante un Sevilla que se fue quedando cada vez más.

El Osasuna continuó con su envión y salió mejor en el complemento. Incomodó a través de desbordes y centros hacia Ante Budimir, su referencia en el área, aunque no logró marcar diferencias. Poco a poco, el juego se volvió a emparejar.

Tras un parón por atención médica, el Sevilla aprovechó una desconcentración del Osasuna. Fue probablemete la única oportunidad donde el equipo navarro se vio mal parado. Djibril Sow desbordó y sacó un centro al área chica, donde apareció Neal Maupey (69′) para conectar de cabeza y silenciar El Sadar.

Con el tanto se abrió el partido. Los locales movieron la pizarra y salieron en búsqueda del descuento, mientras que los andaluces hicieron lo propio con el objetivo de cerrar el encuentro, lo que lógicamente dejó fuera de acción a Sánchez. No obstante, el empate llegó en el 79′. Raúl García capturó un rebote en el área y sacó un potente zurdazo para igualar las acciones. Comenzaron a aparecer los fantasmas.

El final sería de infarto, con un conjunto de Pamplona que fue con todo por la victoria. El arquero Vlachodimos tuvo dos intervenciones cruciales para evitar lo que hubiese sido una dolorosa caída para la visita.

El resultado parecía no cambiar pese a los intentos de los locales. Sin embargo, los navarros se impusieron en la última. Alejandro Catena conectó un envío en el noveno minuto de descuento para desatar la algarabía en El Sadar. Gol y pitazo final para la desazón de los andaluces. Un visiblemente frustrado Suazo le recriminó a sus compañeros que no lo acompañaran en la marca, ya que los rojillos pudieron centrar con facilidad.

El Sevilla pasó de estar obteniendo un triunfo vital que los sacaba del descenso, a sufrir una dolorosa y agónica caída que los hunde cada vez más. Son decimoséptimos con 34 unidades y los chilenos tienen un presente cada vez más desolador. El Osasuna, en tanto, escaló hasta la novena posición, con 42 puntos, y se metió en la pelea por las copas internacionales.