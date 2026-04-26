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    Abandono de deberes y pagos irregulares: Peñalolén se querella contra exfuncionarios del Juzgado de Policía Local

    Uno de los querellados obtenía ingresos externos cercanos a los 50 millones de pesos al año mientras recibía su sueldo municipal.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Abandono de deberes y pagos irregulares: Municipio de Peñalolén se querella contra exfuncionarios del Juzgado de Policía Local

    La Municipalidad de Peñalolén, encabezada por el alcalde Miguel Concha, se querelló contra tres exfuncionarios por los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo agravado al interior del Juzgado de Policía Local de la comuna.

    La querella se enmarca en hechos con delegación ilegal de funciones, tareas que no se ejecutaban y un mecanismo ilegal de pagos, que operó durante al menos dos años, entre el 2023 y 2025.

    Según los antecedentes del municipio, mientras realizaba otros trabajos externos, uno de los funcionarios delegaba ilegalmente sus labores en otras trabajadoras, que ejecutaban estas funciones que no le competían a cambio de pagos irregulares. Esto se traduce en un abandono de deberes, además de que la obtención de un doble beneficio económico, vulnerando la probidad administrativa y perjudicando las arcas municipales.

    “Este nivel de abuso es inaceptable. Aquí no solo hay un funcionario que no hacía su trabajo y les pagaba a otros para hacerlo, sino que además utilizaba su posición para generar ingresos externos por cerca de 50 millones de pesos al año, mientras seguía recibiendo su sueldo municipal. Eso es aprovecharse del cargo público para enriquecerse, y derechamente es un acto de corrupción”, señaló el jefe comunal.

    La querella criminal contra los tres exfuncionarios fue presentada ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago. “La probidad no se negocia ni se relativiza. Nuestro deber es ser implacables frente a estas prácticas. Cada peso mal utilizado y cada función que no se cumple es el mal uso de recursos que podrían estar destinados a más patrullaje, mejores calles y a la recuperación de espacios públicos”, afirmó Concha. En esta línea, el alcalde enfatizó en que perseguirán todas las responsabilidades.

    Abandono de deberes y pagos irregulares: Municipio de Peñalolén se querella contra exfuncionarios del Juzgado de Policía Local Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

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