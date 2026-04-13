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    Los amplios brazos de Miguel Concha para cobijar en Peñalolén a exfuncionarios clave del gobierno de Boric

    Al municipio liderado por el edil frenteamplista llegó una asesora cercana a Giorgio Jackson en la Segpres y en Mideso, y también la colaboradora directa del expresidente en el Segundo Piso, entre otros.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La semana pasada llegó hasta la Municipalidad de Peñalolén la dirigenta icónica del Frente Amplio y lo que alguna vez fue Revolución Democrática, Nicole Martínez, para comenzar sus funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la comuna dirigida por el alcalde Miguel Concha (Frente Amplio).

    La ingeniera civil industrial no es cualquier fichaje. La militante del Frente Amplio fue parte del equipo que aterrizó en la Segpres con Giorgio Jackson y lo acompañó después en el Ministerio de Desarrollo Social, luego asumió como jefa de asesores de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Javiera Toro.

    No se trata de la única exfuncionaria del gobierno de Gabriel Boric que ha desembarcado en el municipio de Peñalolén.

    Opositores al alcalde Concha ya han comenzado a acusar de “reciclaje” de funcionarios, aun cuando ha sido habitual que al término de un gobierno de cierto sello político los funcionarios que deben retirarse de la administración busquen refugio y trabajos en municipios de su mismo sector.

    A Peñalolén también llegó el frenteamplista Francisco Pinochet, quien desde el 2022 al 2026 se desempeñó como jefe de división de las municipalidades en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). En su paso por el gobierno tuvo una relación directa con los municipios, entre ellos Peñalolén. El ingeniero agrónomo se incorporó en marzo para desempeñarse como secretario general de la Corporación Municipal. En el pasado fue sancionado con la suspensión de su militancia por seis meses luego de ser acusado de “violencia política” por una candidata que enfrentó en las elecciones parlamentarias.

    El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    También está el caso del comunista Óscar Aroca, jefe de gabinete del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Fuentes del municipio peñalolino afirman que ahora llegó como asesor del alcalde, aunque recalcando que lo hizo en julio, por lo que no implica un arribo directo desde el gobierno. Tuvo, de hecho, un paso intermedio como parte del comando de la candidata Jeannette Jara.

    A Peñalolén también llegó Macarena Huaiquimilla, socióloga que en la administración de Boric se desempeñaba como “asesora en la programación y en asistencia ejecutiva presidencial”. Fue la sombra de Boric en todas sus actividades pública en los cuatro año de gobierno.

    Hoy trabaja como profesional de gestión de control.

    Desde el entorno del alcalde Concha señalan que los funcionarios que ingresaron desde el gobierno son perfiles específicos para funciones que la gestión municipal requería reforzar. El ingreso es acotado a los nombres que se conocen, y se da en un momento en que Concha está renovando gran parte de la plana directiva del municipio, donde hasta ahora había algunos directores provenientes de la época de Carolina Leitao, cuya administración está cuestionada por la propia gestión de Concha.

    “Por supuesto que respeto la atribución que tiene la autoridad comunal en relación a la composición de sus equipos de confianza, pero esperamos que eso vaya en directo beneficio de los vecinos y vecinas de la comuna y no por hacerle un favor al Partido Comunista o al Frente Amplio”, dice el concejal Ignacio Sánchez (RN), quien ejemplifica: “Sacaron al secretario de la Cormup que llevaba más de nueve años, que ve Salud y Educación, por traer al exjefe de la División de Municipalidades de la Subdere, lo que es una señal más de acomodar a su gente que de fomentar la carrera funcionaria y respetar el trabajo realizado”.

    Quienes han conocido de la interna en el municipio sostienen que además hay razones políticas del alcalde en querer “reforzarse” con funcionarios de este perfil político. En ese sentido, las mismas fuentes afirman que se da en un contexto de competencia interna de alcaldes del Frente Amplio, viendo al jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, como uno de los que más ha acaparado liderazgo durante el último tiempo. Concha, dicen, no se quiere quedar atrás.

    Asimismo, otros recuerdan que el alcalde estuvo además enfrentado internamente en su coalición por haber arremetido contra su antecesora -Leitao-, una representante del Socialismo Democrático, luego de haber revelado el resultado de auditorías internas por las platas del municipio.

    Más sobre:Municipalidad de PeñalolénMiguel ConchaGabriel BoricFuncionarios de gobierno

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