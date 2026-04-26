Carmona critica retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU: “Es una posición muy sectaria, muy egoísta”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó la decisión del Gobierno de José Antonio Kast, de no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, apuntando que es una “posición muy sectaria” y “muy subordinada a los intereses de Donald Trump”.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, es que el presidente del PC, sostuvo que la postulación de Bachelet se da en un contexto global complejo, marcado por tensiones internacionales, donde se requiere liderazgo con experiencia en derechos humanos.

Carmona sostuvo que la postulación de la exmandataria se da en un contexto global complejo, marcado por tensiones internacionales, donde —a su juicio— se requiere liderazgo con experiencia en derechos humanos y gobernanza global.

“Yo creo que la experiencia que tiene la presidenta Bachelet, de haber sido dos veces Presidenta de Chile, y de haber estado en dos grandes misiones transversales a nivel de Naciones Unidas, tanto vinculado a la política hacia la mujer, como a los derechos humanos, le dan una carta de presentación de capacidad, de nivel político, de vinculación de distintas formas”, sostuvo.

Es así como cuestionó el retiro del apoyo por parte del Gobierno mencionando que “la posición del Gobierno de Chile, que venía de antes de asumir como Gobierno, es una posición muy sectaria, muy egoísta, muy subordinada a los intereses de Donald Trump y del imperio norteamericano”.

Según añadió, Estados Unidos “no quiere a Michelle Bachelet, por las críticas que se le han hecho a la política norteamericana y su invasionismo guerrerista en distintas partes del mundo, y deja de mirar cuáles son los intereses que tiene el mundo de convivir de otra manera”.

Finalmente señaló que “esperamos que las fuerzas de respaldo sigan creciendo y podamos, a pesar de Donald Trump, tener un cambio, un recambio con una mujer proveniente de América del Sur en un momento muy crítico para la humanidad”.