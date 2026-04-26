Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este domingo en la ceremonia de conmemoración del segundo aniversario del asesinato de los “Héroes de Arauco”, instancia en la que destacó el avance en la investigación del caso y llamó a reforzar las sanciones contra quienes atenten contra funcionarios policiales.

Durante su intervención, el Mandatario agradeció a las familias de los carabineros fallecidos y a las autoridades presentes, subrayando la importancia de dar una señal de unidad frente a este tipo de hechos.

“Hoy día podemos decir que se ha hecho justicia. Eso no nos devuelve a sus padres, a sus maridos, a sus compañeros, pero sí hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes”, afirmó.

En esa línea, aseguró que el Ejecutivo velará por el cumplimiento de las condenas. “Velaremos por que se cumpla a cabalidad la condena que se les ha impuesto, para que cada persona que tenga la intención de cometer una barbaridad tenga claro cuáles son las consecuencias”, sostuvo.

Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

Llamado a reforzar la persecución penal

Kast también hizo un llamado a las instituciones del Estado a continuar con la persecución de delitos contra funcionarios públicos, destacando el rol del Ministerio Público y las policías.

“Le pedimos a todas las instituciones que sigan con ahínco buscando a quienes han atentado contra la vida de carabineros, de la PDI, de Gendarmería o de cualquier servidor público”, señaló.

Asimismo, valoró el trabajo legislativo para endurecer las penas en estos casos. “Quiero agradecer a los parlamentarios que han colaborado en modificaciones de leyes para hacer más duras las sanciones contra quienes atentan contra los servidores públicos”, indicó.

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Homenaje a los funcionarios caídos

El Presidente dedicó parte importante de su discurso a recordar a los tres carabineros asesinados —Carlos Cisterna Navarro, Misael Vidal Cid y Sergio Arévalo Lobo—, destacando su servicio y compromiso con el país.

“Su muerte violenta estremeció a Chile entero. Hoy rendimos homenaje y honramos la memoria de los tres héroes de Arauco”, expresó.

En esa línea, también dirigió palabras a sus familias, reconociendo el impacto de la pérdida. “A las viudas, a los hijos y a las familias, queremos reiterarles nuestro acompañamiento y nuestro compromiso”, señaló.

Finalmente, el Mandatario reafirmó el respaldo del gobierno a Carabineros y destacó el rol de la institución en la protección de la ciudadanía. “Nuestra memoria los mantendrá vivos para que la justicia siempre le gane a la delincuencia y la unidad le gane a la división”, concluyó.