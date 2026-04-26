SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    El Mandatario encabezó la conmemoración del segundo aniversario del crimen y reafirmó el compromiso del gobierno con las familias y la seguridad.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este domingo en la ceremonia de conmemoración del segundo aniversario del asesinato de los “Héroes de Arauco”, instancia en la que destacó el avance en la investigación del caso y llamó a reforzar las sanciones contra quienes atenten contra funcionarios policiales.

    Durante su intervención, el Mandatario agradeció a las familias de los carabineros fallecidos y a las autoridades presentes, subrayando la importancia de dar una señal de unidad frente a este tipo de hechos.

    “Hoy día podemos decir que se ha hecho justicia. Eso no nos devuelve a sus padres, a sus maridos, a sus compañeros, pero sí hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes”, afirmó.

    En esa línea, aseguró que el Ejecutivo velará por el cumplimiento de las condenas. “Velaremos por que se cumpla a cabalidad la condena que se les ha impuesto, para que cada persona que tenga la intención de cometer una barbaridad tenga claro cuáles son las consecuencias”, sostuvo.

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    Llamado a reforzar la persecución penal

    Kast también hizo un llamado a las instituciones del Estado a continuar con la persecución de delitos contra funcionarios públicos, destacando el rol del Ministerio Público y las policías.

    “Le pedimos a todas las instituciones que sigan con ahínco buscando a quienes han atentado contra la vida de carabineros, de la PDI, de Gendarmería o de cualquier servidor público”, señaló.

    Asimismo, valoró el trabajo legislativo para endurecer las penas en estos casos. “Quiero agradecer a los parlamentarios que han colaborado en modificaciones de leyes para hacer más duras las sanciones contra quienes atentan contra los servidores públicos”, indicó.

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    Homenaje a los funcionarios caídos

    El Presidente dedicó parte importante de su discurso a recordar a los tres carabineros asesinados —Carlos Cisterna Navarro, Misael Vidal Cid y Sergio Arévalo Lobo—, destacando su servicio y compromiso con el país.

    “Su muerte violenta estremeció a Chile entero. Hoy rendimos homenaje y honramos la memoria de los tres héroes de Arauco”, expresó.

    En esa línea, también dirigió palabras a sus familias, reconociendo el impacto de la pérdida. “A las viudas, a los hijos y a las familias, queremos reiterarles nuestro acompañamiento y nuestro compromiso”, señaló.

    Finalmente, el Mandatario reafirmó el respaldo del gobierno a Carabineros y destacó el rol de la institución en la protección de la ciudadanía. “Nuestra memoria los mantendrá vivos para que la justicia siempre le gane a la delincuencia y la unidad le gane a la división”, concluyó.

    Más sobre:José Antonio KastPresidenteHéroes de AraucoCarabinerosPolicíaConmemoraciónAniversario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumentan a 20 los fallecidos tras atentado de disidencias FARC en carretera de Colombia

    Carmona critica retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU: “Es una posición muy sectaria, muy egoísta”

    Presidenta de Demócratas: “Con Evópoli tenemos coincidencias y debemos apuntar a fortalecer el centro político”

    General Araya destaca labor de Carabineros, defiende planes de seguridad y llama a no olvidar a los “Héroes de Arauco”

    Presidente de asociación de municipalidades alerta pérdida de recursos por propuesta de Kast sobre contribuciones

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Lo más leído

    1.
    Poduje detalla plan de viviendas sociales en sector oriente y afirma que “ha surgido resistencia” de parte de los vecinos

    Poduje detalla plan de viviendas sociales en sector oriente y afirma que “ha surgido resistencia” de parte de los vecinos

    2.
    Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas

    Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas

    3.
    Caso Lincolao: Steinert invocó Ley de Seguridad del Estado pese a que la ley faculta a Interior para estas acciones

    Caso Lincolao: Steinert invocó Ley de Seguridad del Estado pese a que la ley faculta a Interior para estas acciones

    4.
    PDI desarticula laboratorio artesanal de drogas en La Florida: incautan cannabis, aceites y comestibles

    PDI desarticula laboratorio artesanal de drogas en La Florida: incautan cannabis, aceites y comestibles

    5.
    Designación de exministra de Boric en Hospital de San Antonio desata rebelión y abre flanco para el Minsal

    Designación de exministra de Boric en Hospital de San Antonio desata rebelión y abre flanco para el Minsal

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías
    Chile

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    Carmona critica retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU: “Es una posición muy sectaria, muy egoísta”

    Presidenta de Demócratas: “Con Evópoli tenemos coincidencias y debemos apuntar a fortalecer el centro político”

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups
    Negocios

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    El estrés fiscal que acentúa la megarreforma

    Susana Jiménez: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas
    Tendencias

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    El título se define en Wembley: Manchester City y Chelsea se instalan como finalistas de la Copa FA
    El Deportivo

    El título se define en Wembley: Manchester City y Chelsea se instalan como finalistas de la Copa FA

    El keniano Sabastian Sawe pulveriza el récord mundial y hace historia al bajar de las dos horas en el Maratón de Londres

    En vivo: el Sevilla busca salir de la zona de descenso en su visita contra Osasuna

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción
    Tecnología

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

    Aumentan a 20 los fallecidos tras atentado de disidencias FARC en carretera de Colombia
    Mundo

    Aumentan a 20 los fallecidos tras atentado de disidencias FARC en carretera de Colombia

    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política

    Trump pide al tribunal que apruebe su salón de baile de la Casa Blanca tras ataque en la Cena de Corresponsales

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido