Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso
Además se activó el protocolo de botón rojo contra incendios forestales en las comunas de Casablanca, Valparaíso y Quilpué.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió este domingo un Informe Técnico de Riesgo de Incendios Forestales para la Región de Valparaíso, el que señala que “las condiciones presentes y pronosticadas en la región configuran un escenario de riesgo de incendios forestales de carácter moderado a alto”.
Por esto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para toda la región de Valparaíso.
Asimismo, se activó el protocolo de Botón Rojo de manera localizada para las comunas de Casablanca, Valparaíso y Quilpué.
Además, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por vientos normales a moderados, los que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km por hora en las comunas del litoral, algo que mencionan, podría facilitar la propagación de incendios forestales.
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