Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió este domingo un Informe Técnico de Riesgo de Incendios Forestales para la Región de Valparaíso, el que señala que “las condiciones presentes y pronosticadas en la región configuran un escenario de riesgo de incendios forestales de carácter moderado a alto”.

Por esto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para toda la región de Valparaíso.

Asimismo, se activó el protocolo de Botón Rojo de manera localizada para las comunas de Casablanca, Valparaíso y Quilpué.