Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció este domingo alerta temprana preventiva para la Región de Los Ríos por precipitaciones en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se proyectan precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en el litoral de Los Ríos, donde se esperan entre 20 y 40 mm.

En la cordillera de la costa se espera que caigan entre 20 y 45 mm, y en la precordillera de la región se estiman entre 20 y 40 mm.

Ante estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, Senapred declaró la alerta con el fin de reforzar la vigilancia, mediante el monitoreo preciso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza.

Lo anterior coordinando a través de la activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.