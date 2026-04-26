Los planes del Partido Republicano para conmemorar el Día del Carabinero

Como cada 27 de abril, en Chile se conmemora el Día del Carabinero. Este será el primero con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda. Por lo mismo, en la colectividad que él fundó, el Partido Republicano, se han hecho esfuerzos por marcar un hito este lunes.

Durante la tarde de este domingo, la directiva de la colectividad, que encabezan el senador Arturo Squella y Vicente Bruna, publicará vídeos en sus redes sociales para destacar la fecha. En ellos se planteará que durante años hubo sectores que intentaron debilitar y cuestionar a Carabineros, justo en los momentos en que Chile más necesitaba orden y autoridad.

16/04/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Los parlamentarios republicanos también han hecho planes. Este lunes la diputada Javiera Rodríguez, quien es hija de carabineros, acompañará a los uniformados de la Prefectura Santiago Norte en el izamiento del pabellón patrio. Además, participará de un encuentro con un grupo de viudas de Carabineros, que encabezará la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Por su parte, la diputada Valentina Becerra, quien está casada con un carabinero atropellado en acto de servicio, visitará la Escuela de Suboficiales y, a partir de las 13:00 horas, encabezará un recorrido de unidades del distrito 13, que ella representa en el Congreso.

Tanto Becerra como Rodríguez asistirán a la ceremonia oficial en la Escuela de Carabineros.

27-02-2026 VALENTINA BECERRA DIPUTADA PEDRO RODRIGUEZ

Las parlamentarias, junto al también diputado y excabo Sebastián Zamora, son parte de lo que en el Congreso se ha denominado como “bancada procarabineros”. Desde ella presentaron al Ministerio de Seguridad la propuesta del “rol único de vándalos”, que busca “fortalecer la labor policial frente a incivilidades”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

También han impulsado una serie de oficios para exigir soluciones urgentes “sobre el funcionamiento de la comisión médica y los lesionados en actos de servicio, sobre el reintegro de carabineros absueltos y sobreseídos, y sobre el pago efectivo de la asignación de riesgo”. Otra solicitud de esta bancada es “terminar con las pensiones de gracia de dudosa evaluación”.

Rodríguez, Becerra y Zamora también publicarán videos en sus redes sociales para conmemorar el Día del Carabinero. En ellos darán cuenta de las propuestas y solicitudes que han hecho con miras a fortalecer la institución.