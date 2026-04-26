El juicio de Bayly a las elecciones en Perú

Hay pocas fechas en Barcelona que se vivan con tanta intensidad como el 23 de abril. La Diada de Sant Jordi (Día de San Jorge) transforma los pueblos y ciudades de Cataluña en un gran escaparate literario al aire libre, en una festividad romántica y cultural, donde es tradición regalar una rosa y un libro a los seres queridos. De hecho, coincide con el Día Mundial del Libro de la Unesco.

Jaime Bayly fue parte de esta fiesta. Entre entrevistas y la firma de libros para sus lectores, en especial su última novela “Los golpistas”, que desnuda a Hugo Chávez y a sus enemigos y que fue lanzada en febrero, el escritor, periodista y presentador peruano se dio tiempo para responder por escrito desde Barcelona un cuestionario enviado por La Tercera a raíz del fiasco en que se transformó la primera vuelta presidencial del 12 de abril pasado en Perú, que pasó de la anécdota al escándalo.

Con un escrutinio en cámara lenta, las autoridades electorales peruanas calculan que los resultados definitivos se conocerán recién en la primera quincena de mayo, un mes después de los comicios. En este escenario, donde la única certeza es el liderazgo de Keiko Fujimori en los conteos de cara al balotaje previsto para el 7 de junio, el diario limeño El Comercio no dudó en titular su editorial del día siguiente a la primera vuelta presidencial simplemente como “Papelón”, tras asegurar que la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) “empañó unas elecciones de por sí complicadas con errores injustificables”.

Jaime Bayly, escritor, periodista y presentador peruano. Foto: La Tercera JUAN FARIAS

Y Bayly no se restó del debate poselectoral. El escritor apuntó sus dardos contra el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por lanzar amenazas contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, bajo falsas acusaciones de fraude en las elecciones generales del 12 de abril y llamar a la “insurgencia”.

“Se supone que ha sido el representante de la derecha educada e ilustrada del Perú. Se supone que la gente de clase alta en el Perú, principalmente en Lima, ha votado por él. Un candidato presidencial no puede hablar así, no le puede decir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones ‘si no anulas los comicios -porque claro, él los está perdiendo- te voy a meter cosas por el c***, vamos a incendiar la pradera’. Me dio vergüenza, pensé que no está a la altura de quienes han confiado en él”, señaló Bayly, según consigna el diario limeño La República.

Elecciones en Perú. Foto: Agencia Andina

El diario El Comercio en un editorial calificó el reciente proceso electoral como un “papelón” de la ONPE. ¿Cómo lo ve usted?

Según el diccionario, “papelón” es la “actuación deslucida o ridícula de alguien”. ¿Ha sido deslucida la actuación de las autoridades electorales peruanas? Sin duda. ¿Eso equivale a decir que han perpetrado un fraude deliberado en perjuicio de un candidato o de varios? No. Se han cometido errores deslucidos porque en Perú las autoridades de toda índole suelen cometerlos. Si el gobierno es deslucido, y el Congreso es deslucido, ¿por qué debería sorprendernos que el poder electoral actúe de un modo igualmente deslucido?

¿Recuerda alguna otra elección en Perú donde el resultado haya tardado tanto en darse a conocer? ¿A qué factores atribuye esta demora?

En las elecciones presidenciales anteriores, las de 2021, las autoridades electorales peruanas tardaron seis semanas en anunciar los resultados finales: los comicios se celebraron el 11 de abril y el conteo definitivo se anunció el 18 de mayo. Por tanto, no es que en las elecciones pasadas se contaron todos los votos en un par de días. A veces las irregularidades, que son una consecuencia de errores, torpezas, negligencias y chapucerías, pero que no constituyen un fraude deliberado para perjudicar a un determinado candidato, demoran bastante el escrutinio. Por ejemplo, en 2000, en Estados Unidos el conteo de los votos presidenciales demoró 36 días, y Bush le ganó a Gore por apenas 537 votos, y no por eso hubo fraude en perjuicio de Gore.

Keiko Fujimori. Foto: Agencia Andina

Si bien el Jurado Nacional de Elecciones de Perú declaró este viernes por unanimidad “inviable” la realización de elecciones complementarias, previamente la candidata Keiko Fujimori había dicho que consideraba “razonable” la propuesta de Rafael López Aliaga de celebrar estos comicios antes del 3 de mayo, en respuesta a las irregularidades que se produjeron en algunos centros de votación el 12 de abril. ¿Qué le parecía está propuesta?

Estoy en desacuerdo. Ya hubo elecciones complementarias. El día de las elecciones, domingo 12 de abril, no llegaron a abrir 187 mesas de votación en Lima, por retraso en la entrega del material electoral. El universo afectado fue de 52.261 votantes. La autoridad electoral dispuso que todas esas mesas, todas, abriesen al día siguiente, lunes 13, de 7 a.m. a 6 p.m. Todos los que no pudieron votar el domingo tuvieron la oportunidad de hacerlo el lunes. Nadie que deseaba votar se quedó sin sufragar. Esas 187 mesas que no abrieron en Lima el día de los comicios, y que abrieron al día siguiente representaban apenas el 0,19% del padrón nacional de electores. Y es interesante notar que la mayoría de quienes votaron en Lima en la elección complementaria del lunes 13 no lo hicieron mayoritariamente por López Aliaga, el candidato que sostiene sin pruebas la teoría conspirativa del fraude, sino por Jorge Nieto, quien obtuvo el 31% de los votos válidos en esas 187 mesas.

Usted ha criticado duramente a López Aliaga luego que denunciara un supuesto fraude. “No está a la altura para ser presidente”, afirmó, destacando que “se supone que ha sido el representante de la derecha educada e ilustrada del Perú”. ¿Su molestia con el candidato de Renovación Popular va más allá de su incitación a la insurgencia?

López Aliaga grita fraude sin presentar pruebas, porque ha perdido. Pensó que quedaría primero y, al final del conteo, quedará tercero. No ha ocurrido un fraude. Ha perdido limpiamente. Pero es un mal perdedor. Los expertos matemáticos que he consultado, Gonzalo Márquez y Matías Faure, no solo han rebatido con hechos estadísticos la teoría del fraude, sino que han descargado en PDF las actas observadas que faltan por contabilizar y han llegado a la conclusión de que, al final, Roberto Sánchez sacará 31.630 votos más que López Aliaga. ¿Es una diferencia ajustada? Ciertamente. ¿Eso prueba que hubo fraude? No, en absoluto. Keiko Fujimori perdió el balotaje de 2016 por 41.000 votos y el de 2021 por 44.000 votos. Y, como dije, Bush le ganó a Gore por 537 votos.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga de Renovación Popular emite su voto en local de Petroperú del distrito de San Isidro durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Agencia Andina

Hasta ahora, los escrutinios muestran al izquierdista Roberto Sánchez como el supuesto rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta. ¿Por qué se muestra confiado en que el candidato de Juntos por el Perú pasará al balotaje? ¿Qué explica su inesperado ascenso?

Yo me baso no en las diatribas de López Aliaga, quien amenaza con matar o sodomizar a las autoridades electorales, siendo él un miembro supuestamente célibe del Opus Dei, y además el candidato favorito de mi madre, que es su amiga, sino en los trabajos serios, fundamentados, de los expertos matemáticos Gonzalo Márquez y Matías Faure. Ellos han demostrado que no hubo fraude, que todo el que quería votar pudo hacerlo y que, al final, Sánchez, en números redondos, obtendrá 2.014.000 votos contra 1.982.000 de López Aliaga. El problema es que López Aliaga, el abanderado del fraude, quiere nuevas elecciones porque ha perdido y no pasará al balotaje. Es así de simple. ¿Y cómo demuestra el supuesto fraude? Dice que el ausentismo en Lima, gente que quería votar pero que no pudo hacerlo porque sus mesas de votación abrieron tarde, eran votos suyos, votos que le robaron. Sin embargo, el hecho estadístico es que, en Lima, solo el 1% de las mesas abrieron después de mediodía, de modo que, si alguien fue a votar a las ocho de la mañana y no pudo hacerlo porque la mesa se hallaba aún cerrada, pudo volver a votar después del mediodía y sufragar sin contratiempos. Por tanto, no se puede sostener seriamente que todos los votos ausentes en Lima se debieron a las irregularidades y que casi todos esos votos ausentes hubieran sido a favor de López Aliaga.

De confirmarse un balotaje entre Fujimori y Sánchez, ¿a qué candidato ve más favorecido con la polarización? ¿Cree que esta puede ser la oportunidad para Keiko después de perder tres veces consecutivas en segunda vuelta?

El balotaje será entre Fujimori y Sánchez. A primera vista, diría que Sánchez es el favorito. Cuando a Fujimori le corren desde la izquierda, lleva las de perder.

El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú emite su voto en el distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Agencia Andina

El académico peruano Alberto Vergara dijo a La Tercera que “el antifujimorismo está muy debilitado, porque la presidencia de Pedro Castillo lo erosionó”. En tanto, el periodista Fernando Vivas afirmó que “hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Castillo”. ¿Cuánto peso estima que tiene efectivamente hoy el antifujimorismo en Perú y cuán determinante puede ser en el resultado de la segunda vuelta?

De todos los candidatos, quien registra más “antivoto”, es decir personas que en ningún caso votarían por ella, es la señora Fujimori. Sánchez va segundo en el escrutinio y quedará segundo con los votos de Castillo. Y toda la izquierda, la democrática y la autoritaria, se unirá contra Fujimori.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú.

El presidente del Banco Central, Julio Velarde, es visto como el artífice de la estabilidad económica de Perú. ¿Cuánto riesgo enfrenta el país si Roberto Sánchez cumple su amenaza de remover del cargo a Velarde?

Un riesgo muy alto. Perú se ha salvado ya dos veces, tras elegir candidatos chavistas: Humala, quien se moderó en el poder, y Castillo, quien perpetró un golpe fallido. Si eligen a Sánchez, será el tercer chavista en ganar en las últimas cuatro elecciones presidenciales.

Estas elecciones marcaron el retorno de la bicameralidad del Congreso. ¿Cree que está medida puede contribuir a la estabilidad política de Perú?

No. Soy pesimista. No habrá estabilidad.