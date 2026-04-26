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    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    El equipo con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene su siguiente desafío como locales por LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    Este domingo Osasuna recibe a Sevilla, en el siguiente compromiso deportivo por la Fecha 32 de LaLiga de España.

    Los locales perdieron anteriormente con Athletic por la cuenta mínima, mientras que el cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de caer por 0-2 ante Levante y busca escapar de la zona de descenso.

    Cuándo juega Osasuna vs. Sevilla

    El partido de Osasuna contra Sevilla es este domingo 26 de abril, a las 12:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio El Sadar de la ciudad de Pamplona, España.

    Dónde ver a Osasuna vs. Sevilla

    El partido de Osasuna contra Sevilla se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaOsasunaSevillaOsasuna vs SevillaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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