“Tiene que hacerse bien”: Balladares (RN) respalda agenda de seguridad de Kast y marca distancia de reparos de Ramírez (UDI)

La presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, respaldó este domingo la agenda de seguridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast y respondió a las críticas vertidas por el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez.

En entrevista con La Tercera, el diputado gremialista, en el contexto de la reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo para darle forma a su agenda de seguridad y combate al crimen organizado, aseguró que los cambios, dados a conocer por este medio, debilitarían “la institucionalidad”.

Cabe recordar que el borrador de la propuesta de modificación incluye un nuevo artículo 9 bis, que consagraría la pérdida de beneficios sociales para quienes resulten condenados -y hasta por 15 años después de purgar su pena-, queden excluidos de recibir prestaciones sociales en educación, salud, laborales y previsionales.

Ante esto, Ramírez aseguró que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, lo que abrió un nuevo flanco en el oficialismo ante una propuesta que aún no se conoce oficialmente.

En esa línea, la senadora Balladares, reforzó que el Ejecutivo cuenta con el respaldo de RN para impulsar su agenda, pero advirtió que cualquier modificación en la Carta Magna “tiene que hacerse bien”, especialmente después de dos procesos fallidos para modificar la Ley Suprema.

“Desde Renovación Nacional respaldamos con mucha fuerza la agenda de seguridad del gobierno y compartimos plenamente el objetivo: darle al Estado todas las herramientas necesarias para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, pero una reforma constitucional tiene que hacerse bien”, afirmó la senadora.

La parlamentaria señaló que “la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”.

En la misma línea, la timonel de la tienda oficialista planteó que el compromiso del partido con la seguridad “es total”.

“Pero justamente porque queremos que estas herramientas perduren, tenemos que construir normas sólidas, jurídicamente bien diseñadas y capaces de reunir una mayoría amplia”, señaló.

“En seguridad necesitamos eficacia, no maximalismos; firmeza contra los delincuentes y responsabilidad con nuestras instituciones”, concluyó.