Babasónicos se reencuentra con Chile con show en el Movistar Arena

Babasónicos ya cuenta décadas derrochando su sugerente fórmula de rock, pop, electrónica, melodías que entrelazan noche y amor, y una actitud propia del rockero argentino, entre lo mejor que ha entregado ese país en su catálogo del siglo XXI.

Por lo mismo, se han convertido en clásicos de este tiempo y su paso por Chile se ha vuelto constante y habitual. Reconocidos por distintas generaciones, han transitado casi por todas las plataformas del país, incluido una polémica escala en el Festival de Viña en 2005. O también en Lollapalooza.

Ahora vuelven por lo suyo. Su esperado retorno será el 21 de noviembre al Movistar Arena de la capital, según confirma la productora Lotus.

Tras agotar estadios y recibir en general el aplauso de la crítica especializada con su álbum Cuerpos Vol. 1, la banda desembarca en Chile con su concepto ‘CUERPOS’, una experiencia que fusiona su identidad musical con una puesta en escena de vanguardia, donde las nuevas composiciones conviven con sus himnos.

En Chile, la jerarquía de Babasónicos se traduce en un vínculo inquebrantable con un público que ha integrado su obra como pieza esencial de la cultura musical local. Este arraigo se potencia con un repertorio compuesto por hits como El loco, Putita, Irresponsables, Yegua, La lanza y Vampi, piezas que en vivo adquieren una fuerza renovada. “El concierto en el Movistar Arena se perfila como un ritual de sofisticación y potencia sonora, donde los clásicos indiscutibles de la banda conviven con su presente artístico”, dice un comunicado.

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