Kaiser pide al Presidente Kast que “se haga cargo” de compromisos de indultos a carabineros condenados en el marco del 18-O

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, solicitó al Presidente José Antonio Kast que haga uso de su facultad para conceder indultos a carabineros condenados en el marco de las manifestaciones del estallido social.

El excandidato presidencial llamó al Mandatario a que “se haga cargo de los compromisos” en materia de indultos que otorgaría a uniformados que estuvieron “en medio de lo que fue esta locura colectiva del 18-0, el golpe de Estado que se realizó al presidente (Sebastián) Piñera y que fue evitado por nuestras fuerzas de Carabineros”.

La solicitud de Kayser se da en el marco del 99° aniversario de la institución policial y donde el timonel del PNL también pidió al Presidente Kast que “se vayan mejorando las condiciones laborales de nuestros carabineros, que se recupere la doctrina de alguna manera también de la institución, que ha sido muy debilitada por ataques permanentes que sufrió desde ya más de una década”.

“Creemos que se han cometido injusticias importantes respecto de la institución y es importante para la seguridad de nuestro país, quiero repetirlo, para la seguridad del país, que nuestros carabineros puedan operar y trabajar sin tener que tener miedo permanentemente de que una fiscalía a veces politizada o tribunales a veces politizados, se transformen en su peor enemigo”, planteó Kaiser.

En esa línea, afirmó que considerando las situaciones del país “este gobierno va a requerir de Carabineros y también de las Fuerzas Armadas” y que, por ello, deben asegurar que efectivos que cumplan órdenes “en el marco de la ley no van a ser perseguidos por otras partes de la institucionalidad que están más comprometidos con la ideología que con el respeto a la ley y con el respeto y con la protección de la República”.

Asimismo, el timonel del PNL insistió en que el Presidente haga uso de “la facultad que le entrega la Constitución Política de la República para, por razones de Estado, devolverle a los carabineros la seguridad de que si cumplen órdenes no van a terminar entonces sus días presos”.

Además, sostuvo que durante el estallido social los uniformados tenían el “desafío tremendo que estaban enfrentando en las calles” y añadió que “creo que estamos al debe respecto de quienes tuvieron que ir a poner literalmente el pellejo para defender la ley, la Constitución y la democracia”.