Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

El mes pasado el Presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en Misión Especial, cargo que ejercerá ad honorem.

Si bien, este rol ya lo había ejercido el expresidente entre 2014 y 2022, bajo los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, en la oposición no dejó de llamar la atención su designación, misma que recibió críticas, considerando que por años Frei militó en la DC.

En ese contexto, en diálogo con Tele13 Radio, este lunes el expresidente una vez más defendió su designación y dijo tener una relación “muy cordial” con Kast.

“La relación es de expresidente, muy cordial, porque desde el año 2014 cuando empecé con esto, lo he hecho con todos los gobiernos que me lo han pedido”, sostuvo.

El exmandatario reveló que Kast le propuso ser embajador en enero pasado. “Me visitó con su señora, yo estaba con mi familia, y ahí me dijo que pensara”, contó.

La propuesta formal llegó tiempo después, cuando lo contactó el canciller. “Me lo planteó y yo le dije que lo iba a pensar, que era una gran responsabilidad (...) yo es t oy ayudando al gobierno en t odo lo que a mí me compe t e ”, indicó.

Sumado a ello, y ante las críticas por su cercanía con Kast, agregó: “No estamos traicionando a nadie, estamos cuidando a Chile. Eso es lo que estamos haciendo”.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Hay que buscar los mínimos de los acuerdos”

En el espacio radial, el expresidente aseguró que en América Latina y en Chile “tenemos tres crisis: la crisis política, la crisis de seguridad y la crisis de crecimiento”.

En ese sentido, cri t icó los folle t os elaborados por el Par t ido Socialis t a , donde aparece una imagen del Presidente con la nariz excesivamente larga, acompañada de la frase “Kast miente”.

Si bien, la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, reconoció como un “error” la distribución de los volantes, Frei señaló que “no se puede en tra r a descalificar y después decir, no, nos equivocamos. No es así la cosa”.

Para el exmandatario estas situaciones hablarían de una “crisis política”. “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo. Y eso es malo para el país. Hay que buscar los mínimos de los acuerdos (...) necesitamos mínimos comunes, pero ya mínimos”, sostuvo.

Críticas al PC

Respecto a la polarización que mencionó, el expresidente aseguró que lo que más le decepciona “en estos días es que el Partido Comunista dice que estos actos vandálicos en las calles, similares a los que ocurrieron en el desastre que tuvimos hace años, el que llaman estallido social; es que está muy democrático hacer esto. O sea, destruir los bienes, destruir el Metro, quemar el Instituto Nacional”.

Las críticas del exmandatario contra el PC fueron más atrás, asegurando que fue ese partido el que habría quebrado la coalición de las colectividades de izquierda y centro izquierda.