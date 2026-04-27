El líder de Hezbolá expresa su “rechazo absoluto” a las negociaciones directas entre Líbano e Israel

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha expresado este lunes su “rechazo absoluto” a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, afirmando que estas conversaciones “no existen” para el grupo, que seguirá adelante con “la resistencia defensiva” y “respondiendo a la agresión” del Ejército israelí en el sur del país.

En un comunicado recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, Qasem ha criticado este proceso de conversaciones, tras indicar que lo que “desean” tanto Israel como Estados Unidos “no está en manos de las autoridades libanesas”.

“Las autoridades se apresuraron a realizar una concesión gratuita y humillante, una que no era ni necesaria ni justificada, y que parecía orientada a la sumisión sin obtener siquiera el más mínimo beneficio a cambio”, ha insistido en referencia a los contactos con Israel.

“Rechazamos categóricamente las negociaciones directas, y quienes están en el poder deben comprender que tales medidas no sirven ni a Líbano ni a sus propios intereses. Lo que el enemigo israelí-estadounidense busca de ellos está más allá de su capacidad, y lo que exige no será concedido”, ha incidido.

Así, cargando contra la apuesta del presidente, Joseph Aoun, de mantener contactos directos con las autoridades israelíes en Washington para parar la ofensiva y lograr la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ha subrayado que las autoridades libanesas no pueden seguir por este camino “mientras dilapida los derechos de Líbano, compromete su territorio y se vuelve contra su propio pueblo resistente”.

“Debe volver a su base nacional y trabajar para unir al pueblo en torno a un propósito compartido, de modo que no sea vista como la autoridad de una facción, sino como la autoridad de toda la nación”, ha señalado el dirigente máximo de Hezbolá.

Así, ha prometido continuar los ataques contra Israel, ignorando las conversaciones iniciadas por Beirut y defendiendo que la lucha armada es sirve “como un instrumento defensivo para salvaguardar la existencia” ante la ocupación israelí.

“No importa cuánto amenace el enemigo, no retrocederemos ni seremos derrotados”, ha afirmado, adelantando que Hezbolá continuará con sus acciones contra las fuerzas de Israel, a las que ha advertido de que no permanecerán en ningún territorio ocupado.

“La población regresará a sus tierras y reconstruirán el país juntos, dando la bienvenida a quien apoye la liberación y rechazando a quien favorezca al enemigo”, ha señalado.

Así las cosas, el dirigente del grupo chií ha incidido en que las negociaciones deben centrarse en cumplir cinco puntos, como son “detener la agresión israelí aérea, terrestre y naval”; “la retirada israelí de los territorios ocupados; “la liberación de los prisioneros”; “el regreso de la población a todos sus pueblos y ciudades” y “la reconstrucción”.