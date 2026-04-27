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    Rusia condena el ataque a la central de Zaporiyia: “Es evidente que Ucrania no valora la seguridad nuclear”

    “Al crear deliberadamente amenazas radiológicas en el corazón de Europa, Kiev no tiene reparos en ‘provocar’ a sus patrocinadores occidentales para obligarlos a desembolsar fondos con mayor rapidez”, señalaron desde Rusia.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de Rusia ha condenado este lunes el ataque atribuido a Ucrania sobre instalaciones de la central de Zaporiyia, en el que ha muerto uno de sus empleados, y ha señalado que se trata de una muestra del desinterés del “régimen de Kiev” por la seguridad nuclear, jaleada por sus socios europeos con préstamos millonarios.

    “La tragedia ocurrida es un ejemplo de adónde se dirigen estas intervenciones”, ha criticado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, que ha expresado su condena por esta “atrocidad” que ha matado a una persona, a quien ha elogiado su profesionalidad a pesar de las “amenazas” del Ejército de Ucrania.

    “Es evidente que Ucrania tiene una visión diferente, dejando claro que no valora la seguridad nuclear”, ha reprochado Zajarova, que también ha dirigido sus críticas hacia quienes justifican “las aventuras nucleares” del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, según recoge un comunicado de Exteriores.

    “Al crear deliberadamente amenazas radiológicas en el corazón de Europa, Kiev no tiene reparos en ‘provocar’ a sus patrocinadores occidentales para obligarlos a desembolsar fondos con mayor rapidez”, ha señalado, en alusión al reciente préstamo de 90.000 millones de euros concedido por la Unión Europea.

    Así, ha dicho que esperan que el secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se muestre “inflexible” ante esta “ilegalidad” cometida por Ucrania. “La comunidad internacional debe imponer al régimen de Kiev el duro y merecido castigo”, ha manifestado la portavoz.

    Con anterioridad, el OIEA emitió un comunicado en el que reiteró que este tipo de ataques en los alrededores de estas instalaciones “no deben tener lugar” debido a la peligrosidad que entrañan y que estudiaría lo ocurrido, sin dar más detalles.

    Ha sido la dirección de la central la que ha denunciado que un dron ucraniano ha matado a uno de sus trabajadores tras un ataque contra el edificio de transportes de la planta nuclear, la más grande de Europa y cuyo control es una de las principales disputas en las negociaciones de paz.

    Más sobre:RusiaZaporiyiaUcraniaCentral Nuclear

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