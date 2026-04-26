Canciller iraní viajará a Rusia para reunirse con presidente Putin

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi visitará San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin este lunes.

La información fue confirmada por el embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali, quien dijo que esto se daba en el marco de “la yihad diplomática para avanzar los intereses del país y en medio de las amenazas externas”.

Y añadió que “Irán y Rusia están presentes en un frente unido en la campaña de las fuerzas expansionistas del mundo contra los países independientes y defensores de la justicia, así como con aquellos países que buscan un mundo libre del unilateralismo y la dominación occidental”.

Recientemente Abbas Araghchi estuvo de visita en Islamabad, capital de Pakistán, para luego visitar Mascate en Omán. Ambos países han servido de mediadores en el conflicto con Estados Unidos y los encuentros con sus autoridades han permitido a Irán exponer sus condiciones para poner fin a la guerra.

Este domingo se informó que Araghchi volvió a Pakistán desde donde viajará hacia Rusia.

Tras su paso por Islamabad, señaló que fue una “visita muy fructífera a Pakistán, cuyos buenos oficios y esfuerzos fraternales para devolver la paz a nuestra región valoramos en gran medida. Compartimos la posición de Irán en cuanto a un marco viable para poner fin de manera permanente a la guerra contra Irán. Aún no hemos visto si Estados Unidos está realmente comprometido con la diplomacia ”.

Asimismo, las autoridades iraníes han mantenido conversaciones con representantes de otros países como Turquía, Arabia Saudita y Qatar.

La última vez que el canciller iraní se reunió con el mandatario ruso, fue en junio del año pasado, luego de que se detectaran bombardeos estadounidenses en instalaciones nucleares iraníes.

En este entonces, el canciller dijo que “Rusia es un amigo de Irán y disfrutamos de una relación estratégica. Siempre nos consultamos y coordinamos nuestras posiciones. Siempre ha sido una parte de las conversaciones nucleares y siempre hemos informado a nuestros amigos rusos de las evoluciones de nuestras conversaciones, o de la falta de progreso más bien, con Estados Unidos”.

Hoy en día uno de los puntos críticos para lograr acuerdos entre entre Teherán y Washington es justamente la solicitud de Estados Unidos para que Irán renuncie a la posesión de armas nucleares, algo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha reiterado como un factor decisivo para dar fin a la guerra.

“Si esa condición no se cumple, no hay razón para celebrar ninguna reunión”, dijo el mandatario estadounidense recientemente.