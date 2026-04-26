SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump

    El presidente Masoud Pezeshkian advirtió sobre los riesgos de una nueva confrontación, en medio de tensiones tras la cancelación de reuniones en Pakistán.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump LISI NIESNER

    El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó este domingo el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, acusando a Washington de mantener una “retórica amenazante” durante el proceso.

    El mandatario realizó estas declaraciones en una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien agradeció el respaldo a las conversaciones de paz que se desarrollaban en Islamabad.

    Según la agencia iraní Mehr, Pezeshkian criticó lo que calificó como “violaciones continuas y comportamiento coercitivo” por parte de EE.UU., tanto durante las negociaciones como en el período de alto el fuego.

    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump. En la imagen, Masoud Pezeshkian.

    En esa línea, advirtió sobre las posibles consecuencias de una escalada. “Una nueva confrontación tendría efectos en la estabilidad regional y global”, sostuvo.

    El líder iraní también apuntó a las restricciones marítimas impuestas a su país y a las exigencias de Washington en el marco del diálogo, señalando que estos factores han incrementado las dudas sobre la voluntad de paz de la administración estadounidense.

    Las críticas se producen luego de que el presidente Donald Trump cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán, donde estaba prevista una nueva ronda de conversaciones con Teherán.

    Desde Washington, el propio Trump ha endurecido su postura en los últimos días, fijando líneas rojas para avanzar en las negociaciones, entre ellas el control del estrecho de Ormuz y el congelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní por un período prolongado.

    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump

    Consultado sobre la posibilidad de extender el alto el fuego, el mandatario estadounidense afirmó que “ni siquiera” lo ha considerado, y reiteró su visión crítica sobre el liderazgo iraní.

    “Ellos no parecen saber quién está a cargo. Están peleando entre ellos (…) Nosotros tenemos todas las cartas”, señaló.

    En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Islamabad sin avances visibles en las tratativas, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.

    El escenario mantiene en tensión el frágil equilibrio en la región, con dudas crecientes sobre la continuidad del diálogo y el riesgo de un nuevo aumento de las hostilidades.

    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump. En la imagen, Abas Araqchi.
    Más sobre:IránEstados UnidosDonald TrumpGuerraMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Vivir con TOC

    “La violencia no es la opción”: mandatarios internacionales condenan transversalmente el atentado a Trump

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Evacúan a Donald Trump tras tiroteo en cena de corresponsales en Washington

    Evacúan a Donald Trump tras tiroteo en cena de corresponsales en Washington

    2.
    El juicio de Bayly a las elecciones en Perú

    El juicio de Bayly a las elecciones en Perú

    3.
    Scott Anderson, experto en Medio Oriente: “Todo está saliendo según el guion iraní, es Trump el que está desesperado”

    Scott Anderson, experto en Medio Oriente: “Todo está saliendo según el guion iraní, es Trump el que está desesperado”

    4.
    Revelan identidad de autor del tiroteo en cena de corresponsales en Washington

    Revelan identidad de autor del tiroteo en cena de corresponsales en Washington

    5.
    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 26 de abril

    Lo que tienes que saber: Domingo 26 de abril

    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Javiera Parada: “La cultura es una inversión y no un gasto, contribuye a sociedades más democráticas, más libres”

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups
    Negocios

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    El estrés fiscal que acentúa la megarreforma

    Susana Jiménez: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas
    Tendencias

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    En vivo: Hugo Catrileo busca el podio en el Maratón de Santiago
    El Deportivo

    En vivo: Hugo Catrileo busca el podio en el Maratón de Santiago

    “Lucero rompió el hielo” e “Hijo, tú dime qué se siente”: las burlas de la U a la UC tras ganar el Clásico Universitario

    La gran valoración de Fernando Gago tras la victoria de la U sobre la UC: “El partido se dio como lo planteamos”

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta
    Tecnología

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump
    Mundo

    Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump

    “La violencia no es la opción”: mandatarios internacionales condenan transversalmente el atentado a Trump

    Israel ordena evacuar localidades del sur de Líbano ante nuevos ataques contra Hezbolá

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido