Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó este domingo el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, acusando a Washington de mantener una “retórica amenazante” durante el proceso.

El mandatario realizó estas declaraciones en una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien agradeció el respaldo a las conversaciones de paz que se desarrollaban en Islamabad.

Según la agencia iraní Mehr, Pezeshkian criticó lo que calificó como “violaciones continuas y comportamiento coercitivo” por parte de EE.UU., tanto durante las negociaciones como en el período de alto el fuego.

Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump. En la imagen, Masoud Pezeshkian.

En esa línea, advirtió sobre las posibles consecuencias de una escalada. “Una nueva confrontación tendría efectos en la estabilidad regional y global”, sostuvo.

El líder iraní también apuntó a las restricciones marítimas impuestas a su país y a las exigencias de Washington en el marco del diálogo, señalando que estos factores han incrementado las dudas sobre la voluntad de paz de la administración estadounidense.

Las críticas se producen luego de que el presidente Donald Trump cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán, donde estaba prevista una nueva ronda de conversaciones con Teherán.

Desde Washington, el propio Trump ha endurecido su postura en los últimos días, fijando líneas rojas para avanzar en las negociaciones, entre ellas el control del estrecho de Ormuz y el congelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní por un período prolongado.

Irán cuestiona compromiso de EE.UU. con negociaciones y acusa “retórica amenazante” de Trump

Consultado sobre la posibilidad de extender el alto el fuego, el mandatario estadounidense afirmó que “ni siquiera” lo ha considerado, y reiteró su visión crítica sobre el liderazgo iraní.

“Ellos no parecen saber quién está a cargo. Están peleando entre ellos (…) Nosotros tenemos todas las cartas”, señaló.

En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Islamabad sin avances visibles en las tratativas, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.

El escenario mantiene en tensión el frágil equilibrio en la región, con dudas crecientes sobre la continuidad del diálogo y el riesgo de un nuevo aumento de las hostilidades.