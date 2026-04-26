SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Fiscalía de EE.UU. cree que todo el gabinete era objetivo del sospechoso del ataque en la Cena de Corresponsales

    El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, señaló que “todavía estamos investigando” si el presidente Donald Trump fue el objetivo específico.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump en su conferencia tras tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Captura de pantalla

    El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que cree que el presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a funcionarios de la administración, y señaló que “todavía estamos investigando” si el presidente Donald Trump fue el objetivo específico.

    Según informa NBC News, Blanche recalcó que la investigación era “bastante preliminar” y afirmó que las autoridades estaban recabando más información sobre el sospechoso, incluyendo “algunos escritos” y entrevistando a personas que lo conocían. Añadió que el sospechoso no está colaborando con los investigadores.

    “Lo mantuve en términos generales porque creemos que se trataba de funcionarios de la administración”, declaró Blanche a Kristen Welker, moderadora del programa “Meet the Press” de NBC News. “Obviamente, el presidente Trump es miembro de la administración, su máxima autoridad, pero en cuanto a las amenazas concretas que pudieran haberse comunicado con antelación, seguimos investigando activamente esas pruebas”.

    Blanche declinó dar detalles sobre los escritos, señalando que la investigación apenas llevaba unas 12 horas en curso.

    El fiscal general interino declaró que las autoridades creen que el sospechoso viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y finalmente a Washington, D.C., donde se registró en el hotel donde ocurrieron los hechos “en los últimos dos días”. Blanche también indicó que las autoridades creen que el sospechoso compró las dos armas de fuego que tenía en el hotel “en los últimos dos años”.

    El hombre disparó una escopeta contra un agente del Servicio Secreto en un puesto de control del hotel Washington Hilton antes de ser reducido y arrestado. Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados rápidamente de la cena.

    Sospechoso será acusado este lunes

    Blanche dijo que el sospechoso será acusado el lunes ante un tribunal federal de agresión a un agente federal, disparo de arma de fuego e intento de homicidio de un agente federal, y agregó que desconocía si el ataque tenía alguna conexión con Irán.

    Un agente de la ley identificó al sospechoso como Cole Tomas Allen, residente de California de unos 31 años. Se sabía poco sobre los antecedentes de Allen, pero publicaciones en redes sociales sugerían que era profesor en Torrance, cerca de Los Ángeles.

    El jefe interino de policía de Washington, Jeffery Carroll, informó que el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Fue trasladado a un hospital local para ser evaluado, pero aún era pronto para determinar su motivación, añadió Carroll.

    Según la información preliminar, se cree que era huésped del hotel, agregó Carroll.

    El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 20.00 de la noche, cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

    En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar reducido por el Servicio Secreto. El disparo que efectuó impactó en el chaleco antibalas de uno de los agentes, que terminó hospitalizado por precaución.

    A pesar del incidente, Trump quiso comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al “fantástico trabajo” del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso.

    De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del tercer atentado contra su vida desde 2024, cuando un disparo del joven francotirador Thomas Crooks acabó a milímetros de su cabeza (le rozó la oreja, de hecho) durante un mitin en Pennsylvania.

    Otro incidente ocurrió en septiembre de ese mismo año, cuando el Servicio Secreto detectó a un hombre armado junto al campo del golf del club de West Palm Beach (Florida), que fue posteriormente detenido.

    Más sobre:EE.UU.TrumpTiroteoBlancheAllenMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política

    RN oficia a Contraloría por eventuales irregularidades en cierre presupuestario 2025

    Investigan homicidio con arma cortopunzante en casco histórico de Iquique

    Trump pide al tribunal que apruebe su salón de baile de la Casa Blanca tras ataque en la Cena de Corresponsales

    Salud descarta recortes a programas y asegura que atenciones no se verán afectadas

    Hubo agresiones mutuas: riña con armas blancas termina con un hombre fallecido en San Bernardo

    Lo más leído

    1.
    “La violencia no es la opción”: mandatarios internacionales condenan transversalmente el atentado a Trump

    “La violencia no es la opción”: mandatarios internacionales condenan transversalmente el atentado a Trump

    2.
    Evacúan a Donald Trump tras tiroteo en cena de corresponsales en Washington

    Evacúan a Donald Trump tras tiroteo en cena de corresponsales en Washington

    3.
    Lo que se sabe de Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

    Lo que se sabe de Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

    4.
    El juicio de Bayly a las elecciones en Perú

    El juicio de Bayly a las elecciones en Perú

    5.
    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    RN oficia a Contraloría por eventuales irregularidades en cierre presupuestario 2025
    Chile

    RN oficia a Contraloría por eventuales irregularidades en cierre presupuestario 2025

    Investigan homicidio con arma cortopunzante en casco histórico de Iquique

    Salud descarta recortes a programas y asegura que atenciones no se verán afectadas

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups
    Negocios

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    El estrés fiscal que acentúa la megarreforma

    Susana Jiménez: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas
    Tendencias

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Hugo Catrileo brilla con un podio en el Maratón de Santiago mientras Chepkok impone la hegemonía keniata en la capital
    El Deportivo

    Hugo Catrileo brilla con un podio en el Maratón de Santiago mientras Chepkok impone la hegemonía keniata en la capital

    En vivo: 33 mil personas disfrutan de la fiesta del Maratón de Santiago

    “Lucero rompió el hielo” e “Hijo, tú dime qué se siente”: las burlas de la U a la UC tras ganar el Clásico Universitario

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta
    Tecnología

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política
    Mundo

    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política

    Trump pide al tribunal que apruebe su salón de baile de la Casa Blanca tras ataque en la Cena de Corresponsales

    Lo que se sabe de Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido