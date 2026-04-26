La Fiscalía de EE.UU. cree que todo el gabinete era objetivo del sospechoso del ataque en la Cena de Corresponsales

Donald Trump en su conferencia tras tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Captura de pantalla

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que cree que el presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a funcionarios de la administración, y señaló que “todavía estamos investigando” si el presidente Donald Trump fue el objetivo específico.

Según informa NBC News, Blanche recalcó que la investigación era “bastante preliminar” y afirmó que las autoridades estaban recabando más información sobre el sospechoso, incluyendo “algunos escritos” y entrevistando a personas que lo conocían. Añadió que el sospechoso no está colaborando con los investigadores.

The suspected gunman at the White House Correspondents' Dinner may have been targeting members of the Trump administration, acting AG Todd Blanche tells CNN. Follow live updates. https://t.co/lqoNgV2GZe pic.twitter.com/nnML8yGWio — CNN (@CNN) April 26, 2026

“Lo mantuve en términos generales porque creemos que se trataba de funcionarios de la administración”, declaró Blanche a Kristen Welker, moderadora del programa “Meet the Press” de NBC News. “Obviamente, el presidente Trump es miembro de la administración, su máxima autoridad, pero en cuanto a las amenazas concretas que pudieran haberse comunicado con antelación, seguimos investigando activamente esas pruebas”.

Blanche declinó dar detalles sobre los escritos, señalando que la investigación apenas llevaba unas 12 horas en curso.

El fiscal general interino declaró que las autoridades creen que el sospechoso viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y finalmente a Washington, D.C., donde se registró en el hotel donde ocurrieron los hechos “en los últimos dos días”. Blanche también indicó que las autoridades creen que el sospechoso compró las dos armas de fuego que tenía en el hotel “en los últimos dos años”.

“From what we've learned in our preliminary investigation, he's not actively cooperating,” Acting Attorney General Todd Blanche tells @margbrennan about the alleged White House Correspondents’ Dinner shooter. pic.twitter.com/uxx8EM1AxF — Face The Nation (@FaceTheNation) April 26, 2026

El hombre disparó una escopeta contra un agente del Servicio Secreto en un puesto de control del hotel Washington Hilton antes de ser reducido y arrestado. Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados rápidamente de la cena.

Sospechoso será acusado este lunes

Blanche dijo que el sospechoso será acusado el lunes ante un tribunal federal de agresión a un agente federal, disparo de arma de fuego e intento de homicidio de un agente federal, y agregó que desconocía si el ataque tenía alguna conexión con Irán.

Un agente de la ley identificó al sospechoso como Cole Tomas Allen, residente de California de unos 31 años. Se sabía poco sobre los antecedentes de Allen, pero publicaciones en redes sociales sugerían que era profesor en Torrance, cerca de Los Ángeles.

🔴 BREAKING: Acting US attorney General Todd Blanche says that the suspect likely traveled by train from Los Angeles to Chicago and then to Washington, D.C.



More here: https://t.co/cmUWgszxlS pic.twitter.com/rBGKeOkZ2a — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 26, 2026

El jefe interino de policía de Washington, Jeffery Carroll, informó que el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Fue trasladado a un hospital local para ser evaluado, pero aún era pronto para determinar su motivación, añadió Carroll.

Según la información preliminar, se cree que era huésped del hotel, agregó Carroll.

El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 20.00 de la noche, cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar reducido por el Servicio Secreto. El disparo que efectuó impactó en el chaleco antibalas de uno de los agentes, que terminó hospitalizado por precaución.

A pesar del incidente, Trump quiso comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al “fantástico trabajo” del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso.

De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del tercer atentado contra su vida desde 2024, cuando un disparo del joven francotirador Thomas Crooks acabó a milímetros de su cabeza (le rozó la oreja, de hecho) durante un mitin en Pennsylvania.

Otro incidente ocurrió en septiembre de ese mismo año, cuando el Servicio Secreto detectó a un hombre armado junto al campo del golf del club de West Palm Beach (Florida), que fue posteriormente detenido.