“La violencia no es la opción”: mandatarios internacionales condenan transversalmente el atentado a Trump

Una condena internacional transversal ha provocado el intento de atentado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la noche del pasado sábado tuvo que ser evacuado de urgencia luego de escuchar supuestos disparos en medio de la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton.

El episodio no dejó heridos. Sin embargo, la Policía de Washington logró detener al principal sujeto sospechoso: Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California.

Una de las primeras mandatarias en condenar el incidente fue la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien envió deseos de buena voluntad y rechazó el episodio. "La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”.

En tanto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó estar “profundamente conmocionado por el perturbador incidente de tiroteo (...) Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar”.

Asimismo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó alivio por la seguridad de Trump y los asistentes del evento. "La violencia política no tiene cabida en una democracia, y mi pensamiento está con todos aquellos que se han visto afectados por este perturbador suceso", afirmó en su cuenta de X.

En esa misma línea, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó “total solidaridad” con Trump, la primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente, JD Vance.

"Ningún odio político puede hallar espacio en nuestras democracias. No permitiremos que el fanatismo envenene los espacios de libre debate e información. La defensa de la cultura del diálogo debe permanecer como el baluarte insuperable contra cualquier deriva intolerante, para salvaguardar los valores que fundamentan nuestras naciones", condenó la mandataria italiana.

Adicionalmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, consideró "inaceptable" el tiroteo. “El ataque armado de anoche contra el presidente de los Estados Unidos es inaceptable. La violencia no tiene nunca cabida en democracia“, apuntó a través de X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también condenó el atentado frustrado a Trump. “La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”, señaló.

Desde la vereda latinoamericana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló: “Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”.

El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los más categóricos y calificó el incidente como "nuevo intento de asesinato" contra Trump. En un comunicado, la Casa Rosada vinculó el ataque con “la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo”.

En tanto, la Cancillería de Perú emitió un comunicado poco después del incidente, en el que manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Estados Unidos.

“El Gobierno del Perú condena categóricamente todo acto violento que ponga en riesgo la integridad de autoridades y ciudadanos en eventos internacionales", apuntó el documento.