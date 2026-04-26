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    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    El Comité Central del Partido Socialista criticó duramente al gobierno, llamó a rechazar el plan de reconstrucción y convocó a la oposición a actuar unida.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU RAUL BRAVOATON CHILE

    El Partido Socialista de Chile (PS) se declaró en “oposición frontal” al gobierno del presidente José Antonio Kast, en el marco del pleno de su Comité Central realizado el sábado 25 de abril, donde además expresó su respaldo a la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    En una declaración pública, la colectividad criticó el rumbo del Ejecutivo, acusando que sus decisiones han favorecido a los sectores de mayores ingresos en desmedro de los más vulnerables.

    “El gobierno ha tomado decisiones sistemáticamente orientadas a favorecer a los sectores más acomodados”, sostuvo el PS, apuntando, entre otras medidas, al alza de combustibles, la reducción de presupuestos en áreas sociales y el denominado plan de reconstrucción.

    Sobre este último, el partido llamó a sus parlamentarios a rechazar la idea de legislar, asegurando que se trata de una “reforma tributaria encubierta” que —a su juicio— afectará el empleo, reducirá la recaudación fiscal y concentrará la riqueza.

    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Todo esto solo significa retrocesos para nuestra economía y un perjuicio para los sectores que más necesitan del Estado”, señala el documento.

    En materia internacional, el PS también advirtió sobre el contexto global, cuestionando las tensiones generadas por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y reafirmando su compromiso con el multilateralismo.

    Asimismo, la colectividad expresó su respaldo a Michelle Bachelet como candidata a liderar la ONU, destacando su trayectoria como presidenta de Chile y su rol en organismos internacionales.

    “El gobierno, al restarse de ella, no debilita a la candidata: debilita la posición de Chile en el mundo”, indicaron.

    PS se declara en “oposición frontal” a Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    El Comité Central también manifestó su preocupación por eventuales retrocesos en materia ambiental y de derechos humanos, acusando al Ejecutivo de impulsar cambios que debilitan la institucionalidad y ponen en riesgo conquistas históricas.

    En paralelo, el PS expresó su apoyo a las dirigencias estudiantiles frente a lo que calificó como una “ofensiva de criminalización”, y llamó a fortalecer la organización social.

    Finalmente, el partido convocó al conjunto de la oposición a trabajar de manera unitaria para enfrentar al oficialismo y construir una alternativa política de mayorías.

    “Solo resistir no alcanza. Tenemos que levantar un proyecto de país con rumbo, coraje y presencia en la vida real de la gente”, concluye la declaración.

    El pleno se realizó en el marco del aniversario número 93 del Partido Socialista, instancia en la que también se delinearon los principales ejes políticos de cara a los próximos desafíos electorales.

    Más sobre:Partido SocialistaComité CentralJosé Antonio KastMichelle BacheletONU

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