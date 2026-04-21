Tres horas de duración y dos minutos para responder: así es la audiencia en que Bachelet defiende su candidatura ante la ONU
En conversación con Desde la Redacción el excanciller Ignacio Walker explicó cómo funciona la comparecencia que los cuatro candidatos a la secretaría general de las Naciones Unidas realizarán este martes. ¿Por qué puede que la elección de quien ocupe la máxima representación en el organismo internacional no se conozca hasta el último trimestre del año? Revisa el análisis completo en el video.
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