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    Ignacio Walker sostiene que candidatura de Bachelet a la ONU “tiene una gran ventaja” al contar con el apoyo de México y Brasil

    Según sostuvo el excanciller, al contar con el apoyo de los dos países "es lo más parecido a una candidatura de América Latina".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El excanciller Ignacio Walker, destacó durante la mañana de este martes, la candidatura de Michelle Bachelet para encabeza la secretaría general de la ONU, apuntando que tiene una “gran ventaja” al ser la candidata de México y Brasil.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Walker sostuvo “ella tiene una gran ventaja, porque no es que tenga el apoyo de Brasil y México, ella es la candidata de Brasil y México" y que esto “es lo más parecido a una candidatura de América Latina”.

    En la misma línea, respecto al retiro del apoyo por parte del Gobierno de José Antonio Kast, el excanciller apuntó que “no se entiende afuera”.

    Asimismo mencionó que “hace diez años había trece candidatos de Europa. Hoy hay solo tres de América Latina. Digo porque el Gobierno, una de las razones que dijo fue la gran proliferación de candidaturas, bueno, hay tres".

    La expresidenta enfrentará durante este martes tres horas de consultas de los 193 Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas.

    Según explicó Walker, en la ocasión “hacen preguntas países de distintas regiones, ella tiene dos minutos para responder máximo cada pregunta, obviamente que ha habido un momento de preparación, bueno, ella está preparada desde muchos años y décadas, yo diría, porque conoce muy bien el tema, pero obviamente hay una preparación”.

    Por otro lado, respecto a los cuestionamientos surgidos desde sectores de Estados Unidos, por su rol frente a las violaciones de derechos humanos en Xinjiang, China, el excanciller afirmó que “ella hizo un informe muy duro y muy profesional, junto a su equipo”.

    En esa línea, agregó que “el tema China, yo diría que al contrario demuestra como ella es un consensus builder, es decir una persona que siempre procura buscar consenso, y trabajó dos, tres años en ese tema, y fue un informe claro, duro, muy profesional”.

    Finalmente, sostuvo que “la aspiración nuestra no es tanto que Estados Unidos vote o apoye a Michelle Bachelet, pero que no la vete, ese es el tema. Y convencer a Estados Unidos, que en este mundo, con las características que ella tiene, porque ella no va a sorprender a nadie, Michelle Bachelet es perfectamente predecible, tiene un liderazgo es conocido en Chile y en el mundo, entonces, corre con mucha ventaja”.

    Revisa la entrevista completa en el video:

    Más sobre:Ignacio WalkerMichelle BacheletONUMéxicoBrasilDesde la Redacción

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