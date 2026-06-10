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    Pavez tras emplazamientos al gobierno por votación del secreto bancario: “Hay un sector de la oposición que busca confundir a la ciudadanía”

    Luego que la norma pasara a comisión mixta, desde la oposición criticaron al gobierno y al oficialismo por el rechazo de la medida, en una carga a la que se sumó incluso el expresidente Gabriel Boric. “El gobierno nunca, nunca, no ha estado a favor de concurrir a los mecanismos de investigación como el levantamiento del secreto bancario siempre y cuando un tribunal de justicia lo autorice", enfatizó el subsecretario de Interior.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Pavez tras emplazamientos al gobierno por votación del secreto bancario: “Hay un sector de la oposición que busca confundir a la ciudadanía” MARIO TELLEZ

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó este miércoles la postura del Ejecutivo y respondió a las críticas de la oposición tras el rechazo en el Senado de la norma que buscaba permitir el levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda.

    La iniciativa, que forma parte del proyecto de ley que busca crear un Subsistema de Inteligencia Económica, tendrá que ser revisada en una comisión mixta en el Congreso tras concretarse ayer en el pleno de la Cámara Alta un nuevo empate a 24 votos.

    Rápidamente la oposición criticó el resultado de la votación, en un contexto que se están descubriendo redes de lavado de dinero de organizaciones como el Tren de Aragua, la que sufrió un importante golpe la semana pasada en la llamada “Operación Tokio”.

    A la carga también se sumó durante la noche del martes el expresidente Gabriel Boric, quien en una declaración pública criticó las medidas por parte de la Tesorería General de la República (TGR) contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) además del rechazo de la norma antes señalada, en lo que consideró una “contradicción” del Ejecutivo y de la derecha.

    “Mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”, señaló en su declaración pública el otrora mandatario.

    En ese contexto, el subsecretario Pavez señaló en una entrevista con radio Universo que “el gobierno nunca, nunca, no ha estado a favor de concurrir a los mecanismos de investigación como el levantamiento del secreto bancario siempre cuando un tribunal de justicia lo autorice”.

    Acá hay un sector de la oposición que, en mi opinión, busca confundir a la ciudadanía cuando sostiene que nosotros no queremos levantar el secreto bancario. Eso jamás ha sido así. No hay ninguna declaración de un personero de gobierno, de un parlamentario o incluso parlamentarios que han dejado el Congreso y han estado permanentemente en esta discusión, que hayan señalado que no se quiera avanzar”, enfatizó Pavez.

    En ese sentido, el representante del Ejecutivo señaló que la polémica surge debido a que desde el gobierno esperan que esta medida se aplique con la autorización de un juez, “sin perjuicio de que el ministro de Hacienda ha señalado que su cartera va a preparar una propuesta para ver de qué manera eso se puede hacer más eficiente, más expedito, resguardando los derechos”.

    “Yo más que darle una darle una respuesta a la oposición, al expresidente de la República, yo lo que quiero es señalar la línea del gobierno: jamás hemos estado en contra de que una institución como esta, importante para la investigación de delitos complejos, crimen organizado, se pueda mejorar. Lo único que nosotros queremos es resguardar la privacidad bancaria, el derecho de las personas y que no exista un órgano administrativo que pueda levantar el secreto bancario sin contrapeso de la autorización de un juez”, explicó el subsecretario.

    Más sobre:Secreto bancarioMáximo PavezCAEGabriel BoricOposiciónSenado

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