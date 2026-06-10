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    Fiscal Carrera: “Tenemos más posibilidades que EE.UU. de intervenir teléfonos y menos de analizar movimientos de dinero”

    El persecutor relató su experiencia con investigadores norteamericanos. "Ellos no entendían la cantidad de dificultades que teníamos nosotros en esta materia", contó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fiscal regional de la Fiscalía de Arica y Parinacota, Mario Carrera, entregó detalles del operativo que permitió concretar un histórico decomiso de 108 toneladas de droga de origen boliviano.

    La droga, ketamina y cocaína impregnada en madera, se mantenía en contenedores en Arica, Valparaíso y San Antonio para ser enviada a más de 14 puertos alrededor del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía.

    “Son empresas cuya fachada es el sector forestal, pero el negocio principal es la droga”, explicó Carrera respecto a las firmas que estaban detrás de estos envíos, en entrevista con radio ADN Chile, la mañana de este miércoles.

    Por otro lado, consultado por el debate en el Congreso respecto a una norma que busca flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para casos criminales, Carrera entregó su opinión en base a su experiencia con investigadores estadounidenses.

    El Senado rechazó la norma y se discutirá en una comisión mixta.

    “Hace un tiempo se me delegó y se me envió a Washington, a El Paso Texas, a varios lugares de Estados Unidos, para efectivamente compartir experiencias. Y la verdad, ellos no entendían la cantidad de dificultades que teníamos nosotros en esta materia, de acceso a cuentas", contó.

    Comentando que no es posible “tachar a Estados Unidos de un país que no proteja ciertas libertades”, el persecutor aseguró que allá los órganos que se dedican a la persecución criminal cuentan con “absolutamente todos los elementos para pedir todo respecto de cuentas corrientes y movimientos de dinero”.

    “Y ellos se extrañaban, por otro lado, de que nosotros tuviéramos tanta facilidad, a veces, para intervenir un teléfono, por ejemplo. Entonces, creo que creo que nosotros tenemos efectivamente más posibilidades que Estados Unidos para intervenir un teléfono y muchísimo menos posibilidades para analizar movimientos de dinero", aseguró.

    En esa línea, el fiscal regional de Arica y Parinacota hizo ver la importancia de actualizar la normativa, recalcando que “el crimen organizado y todas estas organizaciones están bancarizadas y se mueven a través del sistema formal”.

    Más sobre:Mario CarreraPrivacidadPolicialEscuchas telefónicasSecreto bancarioDrogasDelincuenciaCrimen organizadoSeguridadEstados UnidosFiscalía de AricaNarcotráfico

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