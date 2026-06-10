Fiscal Carrera: “Tenemos más posibilidades que EE.UU. de intervenir teléfonos y menos de analizar movimientos de dinero”

El fiscal regional de la Fiscalía de Arica y Parinacota, Mario Carrera, entregó detalles del operativo que permitió concretar un histórico decomiso de 108 toneladas de droga de origen boliviano.

La droga, ketamina y cocaína impregnada en madera, se mantenía en contenedores en Arica, Valparaíso y San Antonio para ser enviada a más de 14 puertos alrededor del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía.

“Son empresas cuya fachada es el sector forestal, pero el negocio principal es la droga”, explicó Carrera respecto a las firmas que estaban detrás de estos envíos, en entrevista con radio ADN Chile, la mañana de este miércoles.

Por otro lado, consultado por el debate en el Congreso respecto a una norma que busca flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para casos criminales, Carrera entregó su opinión en base a su experiencia con investigadores estadounidenses.

El Senado rechazó la norma y se discutirá en una comisión mixta.

“Hace un tiempo se me delegó y se me envió a Washington, a El Paso Texas, a varios lugares de Estados Unidos, para efectivamente compartir experiencias. Y la verdad, ellos no entendían la cantidad de dificultades que teníamos nosotros en esta materia, de acceso a cuentas", contó.

Comentando que no es posible “tachar a Estados Unidos de un país que no proteja ciertas libertades”, el persecutor aseguró que allá los órganos que se dedican a la persecución criminal cuentan con “absolutamente todos los elementos para pedir todo respecto de cuentas corrientes y movimientos de dinero”.

“Y ellos se extrañaban, por otro lado, de que nosotros tuviéramos tanta facilidad, a veces, para intervenir un teléfono, por ejemplo. Entonces, creo que creo que nosotros tenemos efectivamente más posibilidades que Estados Unidos para intervenir un teléfono y muchísimo menos posibilidades para analizar movimientos de dinero", aseguró.

En esa línea, el fiscal regional de Arica y Parinacota hizo ver la importancia de actualizar la normativa, recalcando que “el crimen organizado y todas estas organizaciones están bancarizadas y se mueven a través del sistema formal”.