Tras nuevo empate: Senado rechaza norma que habilita el levantamiento del secreto bancario por la UAF y pasa a comisión mixta

Este martes el Senado, con votos en contra del oficialismo, decidió rechazar la propuesta que propone el levantamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio de Hacienda, en algunas situaciones puntuales.

Actualmente el Ministerio Público puede solicitar el levantamiento del secreto bancario en el contexto de una investigación penal. Este cambio buscaba que la UAF pudiera hacer esta solicitud a las entidades bancarias sin autorización judicial previa.

La votación de esta jornada culminó con un empate a 24 votos -el tercero en su tramitación en la Cámara Alta-, por lo que la iniciativa se despacha a comisión mixta, a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo con indicaciones.

En esa instancia, conformada por cinco senadores y cinco diputados, se buscará llegar a un escrito que consiga el acuerdo de ambas cámaras.

El jueves pasado la medida, que es parte del proyecto de ley que busca crear un Subsistema de Inteligencia Financiera, terminó con un doble empate a 23 votos en la Cámara Alta, lo que llevó a que se definiera en una tercera y definitiva votación esta jornada.

En la previa al inicio de la sesión, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó la posibilidad que la iniciativa pasara precisamente a comisión mixta.

“La discusión hoy día, me atrevo a decir, respecto del secreto bancario, con todo lo que hemos hablado respecto, por ejemplo, del crimen organizado y todo lo que ocurrió con la Operación Tokio, que hemos visto que ha consternado lógicamente a todo Chile, está puesta allí, es decir, a que podamos facilitar esa revisión bancaria, sobre todo si está ayudando a que se desbaraten bandas del crimen organizado”, comenzó señalando.

A lo que añadió: “Y para eso hay, a mi juicio, un punto de encuentro, el control judicial, que siga existiendo un control judicial. Y me imagino que si esta norma termina pasando a una comisión mixta es una instancia para que no nos perdamos en lo siguiente, que al menos en ese punto quede resguardado. Y creo que tenemos un acuerdo para que eso ocurra de todos los sectores, por supuesto, incluido del oficialismo”.

Tras conocerse los antecedentes vinculados a la llamada “Operación Tokio”, que permitió desbaratar una de las mayores fuentes de lavado de activos por parte del Tren de Aragua en Chile, desde la oposición presionaron para aprobar esta medida.

En ese sentido, este lunes el Ejecutivo había anunciado que estaba preparando una serie de propuestas en torno al secreto bancario.

“El Ejecutivo va a proponer medidas y va a corresponder a los legisladores si las acogen o no. Nos parece que son medidas además que ponen un poco al día a Chile respecto de las prácticas internacionales en esta materia y pensamos que va a ser un aporte a la discusión”, señaló el ministro de Hacienda Jorge Quiroz el lunes tras su participación en el Comité Político.

En tanto, durante la misma sesión, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, señaló al hemiciclo que desde el Ejecutivo pondrían urgencia a la discusión de la norma.

Discusión

La senadora Vanessa Kaiser (PNL) señaló para argumentar su rechazo a la norma al considerar que afectaría a derechos fundamentales.

“Nosotros estamos aquí en la discusión de si queremos un sistema de control absoluto donde el Estado es opaco ante el ciudadano y el ciudadano es transparente frente al Estado, cuando el Estado, sabemos, monopoliza la coerción”, señaló Kaiser.

Desde la Democracia Cristiana, Iván Flores mostró su apoyo a la norma aludiendo a la necesidad de actuar de manera anticipada frente a delitos tributarios.

“Buscamos que se dote de condiciones de inteligencia y bajo restricciones de inteligencia. Y para quienes trabajan o han trabajado en inteligencia, saben lo que significa el rigor del secreto y la penalización, que en este caso el proyecto las aumenta considerablemente: a funcionarios especializados, preparados para ello, que van a cumplir labores de inteligencia tanto en la UAF reforzada como en impuestos internos y con Aduana para que conversen entre sí de inteligencia e inteligencia”, explicó el legislador.

El senador Alfonso de Urresti (PS) enfatizó que “acá no nos enfrentamos simplemente a quien tiene un par de un monto menor escondido en tal o cual lugar. Hoy día vemos que hay operaciones de crimen organizado con redes nacionales, con redes internacionales en que precisamente la forma de detectarlo es ubicar el sistema financiero, es ubicar la ruta del dinero, es buscar la triangulación que, especialmente con sede internacional, permite mover importantes capitales hacia organizaciones criminales en el exterior”.

En tanto, Karim Bianchi (Ind.) criticó el hecho que el ministro Quiroz ofreciera desarrollar un proyecto paralelo al que se discutiría en comisión mixta. “yo no quiero que eso sea una oportunidad de boicot para el trabajo que vamos a realizar en la mixta, metiendo un caballo de Troya de otro secreto bancario del cual podríamos resolver ahora y colocar o mejorarlo”.

Para argumentar su rechazo a la iniciativa, el parlamentario Gustavo Sanhueza (UDI) señaló que el problema “no se trata de levantar o no el secreto bancario”.

“Hoy día opera y funciona la apertura de las cuentas bancarias, funciona de manera ágil cuando es solicitada. ¿Puede un policía llegar y entrar a un domicilio hoy día? No, necesita una autorización. ¿Se puede llegar y revisar un teléfono hoy día? No, necesita una autorización. Y eso es lo que nosotros establecemos, que tiene que haber un control desde los tribunales para poder y esto funcione de manera adecuada en lo otro", detalló.