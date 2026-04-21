    Canciller refuerza motivos del retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU y da a conocer invitación de Zelensky a Kast a Ucrania

    El canciller dio a conocer que Ucrania invitó al gobierno chileno a conocer, entre otras cosas, la industria agrícola y la minería. "Somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas”, sostuvo Pérez Mackenna.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO PEREZ MACKENNA, DURANTE SESION DE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Tras participar de una llamada con el gobierno ucraniano, el canciller Francisco Pérez Mackenna abordó la presentación de la candidatura de Michelle Bachelet ante la ONU, para optar por el cargo de secretaria general.

    Dicha postulación no fue apoyada por el gobierno de José Antonio Kast, principalmente por la “fragmentación de candidatos en la región”.

    Consultado sobre el tema, el canciller sostuvo: “Nosotros hemos manifestado varias veces nuestra posición. Nosotros cuando decidimos lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región y también porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones estuvieran...”.

    “La situación que nos llevó a esta conclusión sigue vigente”, continuó.

    Luego al ser requerido sobre si la información que tenían de otros actores corresponde a la advertencia de un posible veto de Estados Unidos a la figura de la expresidenta, contestó: “Es lo que ya les dije, teníamos información”.

    Invitación de Ucrania

    En el contacto que tuvo el Presidente José Antonio Kast con Ucrania, el líder de ese país, Volodimir Zelensky, extendió una invitación al gobierno chileno.

    “Hubo una invitación, hay que verla en lo complejo de nuestras agendas, pero a lo mejor en un futuro se podrá completar (...). Es una invitación a conocer lo que ahí se hace. Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería, nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas”, detalló el canciller.

