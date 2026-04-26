Tras tiroteo en cena de corresponsales: Trump afirma que ser presidente es “una profesión peligrosa”

Donald Trump en su conferencia tras tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Captura de pantalla.

Luego de ser rápidamente escoltado fuera de la Cena de Corresponsales de Prensa en Washington, el presidente Donald Trump se refirió al hecho en una conferencia en la Casa Blanca donde recordó los atentados previos contra su vida y aseguró que ser presidente es una “profesión peligrosa”.

“Se suponía que reuniría a miembros de ambos partidos con miembros de la prensa y en cierto modo lo hizo, por el hecho de que se unificaran, vi una sala que estaba totalmente unificada”, afirmó en los primeros minutos.

Para luego referirse al autor de los disparos que llevó a su evacuación y la cancelación de la cena -que fue identificado como Cole Tomas Allen- y afirmar que su captura fue “hermosa”.

“Fue en cierto modo muy hermoso ver a un hombre atacar un puesto de control de seguridad armado con múltiples armas y ser reducido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto y actuaron muy rápido y lo acabo de publicar con fines de transparencia, claridad” , aseguró, haciendo referencia a un video que compartió en redes sociales donde se ve al sospechoso siendo reducido en el hotel Washington Hilton.

"A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

De igual forma, habló sobre al agente que recibió un disparo por parte del atacante, afirmando que “un oficial recibió un disparo, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de muy buena calidad”.

También, le dio varias veces las gracias a su esposa, la primera dama Melania Trump, por estar junto a él.

“Fue una experiencia bastante traumática para ella”, reconoció el mandatario, para después agregar que “sucedieron muchas cosas allí arriba muy rápidamente, pero, una vez más, el tiempo de respuesta fue realmente increíble”.

“Me lo ha dicho en numerosas ocasiones: ‘Tienes un trabajo peligroso’, pero eso también aplica a ella. Es decir, también es peligroso para ella” , dijo el inquilino de la Casa Blanca.

Debemos “resolver nuestras diferencias pacíficamente”

Un poco después, flanqueado por figuras de su gabinete, como el vicepresidente JD Vance, y el director del FBI, Kash Patel, el jefe de Estado norteamericano se refirió a las otras ocasiones en que intentaron atacarlo, mencionando los atentados en Butler, Pensilvania, y Palm Beach, Florida

“Como saben, esta no es la primera vez en los últimos dos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar. En Butler, Pensilvania, hace menos de dos años, todos conocen esa historia, y en Palm Beach, Florida, unos meses después, estuvieron a punto de lograrlo, de verdad”, detalló.

Fue en ese mismo momento en que Trump instó a los estadounidenses a “resolver nuestras diferencias”.

“A la luz de los eventos de esta noche, les pido a todos los estadounidenses que se comprometan de corazón a resolver nuestras diferencias pacíficamente” , apuntó.

“Diría que había republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas. Esas palabras son intercambiables, tal vez, pero tal vez no lo sean, pero aun así (...) había una tremenda cantidad de amor y unión”, destacó, para luego agradecer a los periodistas presentes, argumentando que fueron “muy responsables en su cobertura”.

Ser presidente es “una profesión peligrosa”

De la misma forma, el mandatario estadounidense se refirió a las acciones del sospechoso que precedieron al tiroteo que obligó a su evacuación.

Agregó que las autoridades federales están investigando la residencia del individuo en California, al que tachó en varias ocasiones como “una persona enferma” y “un lobo solitario” por actuar solo.

“Han capturado al hombre. Van a su apartamento. Creo que vive en California, y es una persona enferma, muy enferma, y ​​no queremos que sucedan cosas como esta” , dijo Trump después de ser escoltado fuera del escenario durante el incidente.

Además, aseguró que ni él ni su equipo tenían conocimiento de ninguna amenaza antes del tiroteo ocurrido este sábado, añadiendo que el presunto atacante habría tenido que “pasar por mucho” para llegar hasta él. “No, no recibimos ninguna notificación. No teníamos ni idea”, enfatizó.

Fue aquí que al ser cuestionado sobre si le preocupaba la violencia política en su contra, respondió que, aunque le importaba, no podía estar demasiado preocupado porque ser presidente es una “profesión peligrosa” y bromeo que quizás por esto “quizás no me habría presentado” a la elección.