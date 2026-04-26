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    Revelan identidad de autor del tiroteo en cena de corresponsales en Washington

    El individuo fue detenido en el lugar tras efectuar varios disparos dentro del hotel, generando pánico entre asistentes y activando un amplio operativo de seguridad en torno al presidente estadounidense.

    Por 
    Roberto Martínez

    Las autoridades estadounidenses identificaron al presunto autor del tiroteo ocurrido la noche del sábado en el hotel Washington Hilton como Cole Tomas Allen, un sujeto de 30 años oriundo del estado de California, quien ya se encuentra bajo custodia policial tras el incidente que obligó a evacuar al presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

    De acuerdo con información difundida por medios internacionales, el sospechoso abrió fuego al interior del recinto, lesionando a un agente del Servicio Secreto y provocando momentos de extrema tensión entre los asistentes.

    Al respecto, testigos relataron que se escucharon múltiples disparos, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad del Servicio Secreto.

    El propio Trump compartió posteriormente en la red Truth Social una imagen del detenido, en la que aparece sin camisa, tendido boca abajo en el suelo mientras era reducido por varios agentes.

    Entre quienes presenciaron el episodio se encontraba el periodista Wolf Blitzer, quien aseguró haber estado a pocos metros del tirador.

    Según su testimonio, el individuo portaba un rifle y efectuó alrededor de seis disparos de manera aparentemente aleatoria. “El ruido era muy fuerte. Estaba a pocos metros del tirador, que disparaba sin dirección clara”, relató.

    Imágenes difundidas tras el incidente muestran a efectivos policiales inmovilizando al sospechoso mientras otros aseguraban el perímetro. Hasta ahora, no se ha informado de víctimas fatales.

    Las investigaciones siguen en curso para determinar las motivaciones del atacante y establecer si actuó en solitario o con apoyo externo, mientras se revisan las medidas de seguridad en este tipo de eventos tras lo ocurrido.

    Más sobre:TiroteoWashingtonEE.UU.Hotel Washington HiltonCole Tomas AllenMundo

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