Trump comparte video de cómo el autor del tiroteo burló el control de seguridad de La Casa Blanca
Tras ser evacuado por el Servicio Secreto, el presidente de Estados Unidos compartió un video y dos fotografías que revelan el momento de los disparos y la identidad del presunto autor, a través de su cuenta de Truth Social.
Luego del grave incidente que sacudió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, -donde un hombre armado intentó acceder al evento-, el presidente Donald Trump explicó que el atacante fue interceptado antes de llegar al salón principal.
El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, enfrentará cargos por usar un arma de fuego durante un delito violento y otro por agredir a agentes federales con un arma peligrosa.
De acuerdo con el jefe de policía de Washington D.C., Jeffery W. Carroll, el individuo se hospedaba en el mismo hotel, cuya habitación fue acordonada como parte de las diligencias investigativas.
Revisa el momento en que evacuaron a Donald Trump acá:
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