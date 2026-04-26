Lo que tienes que saber: Domingo 26 de abril

La Moneda encendió motores y -finalmente- presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que contempla desde ajustes de impuestos (la oposición acusa una reforma tributaria encubierta) hasta fondos para la restauración de Valparaíso y Biobío, además de facilidades para la tramitación de proyectos de inversión y medidas de contención del gasto público, entre otros. Y si la antesala de la también llamada megarreforma fue turbulenta -pasando por el retraso en su envío hasta las diferencias de los ministros respecto a su importancia estratégica en el éxito del gobierno de José Antonio Kast- las primera cuentas en el Congreso parecieron alegres.

Un temprano acuerdo con el PDG que asegura la aprobación de la idea de legislar daba cuenta de que La Moneda lograba garantizar el avance de la iniciativa en la Cámara de Diputados. Claro que los términos del pacto enredaron a las partes y hubo algo de alboroto hasta que todo se solucionó, al menos en apariencia. En un punto aparte -y nada de irrelevante- esos contactos dejaron en evidencia el duelo de Franco Parisi y Johannes Kaiser por transformarse en el principal abrelatas del gobierno.

El pacto -con todo- tuvo la virtud de dejar off side a la oposición y evidencia la irrelevancia en la discusión política de quienes hace poco más de un mes dejaron el poder. Mención aparte a que -más allá de los cuestionamientos a que la megarreforma de Kast “beneficia a los más ricos- no han sido capaces de dar una receta alternativa para generar crecimiento.

Esta semana se revivió la batalla entre Kast y la expresidenta Michelle Bachelet, a quien el Mandatario decidió no respaldar en su postulación a la secretaría general de la ONU. Bachelet tuvo su primera actividad formal al exponer ante la asamblea del organismo multilateral en Nueva York. Sin dobleces, la exjefa de Estado sinceró que la falta de apoyo se debió a razones políticas.

Dos exfuncionarios del gobierno de Gabriel Boric protagonizaron fricciones con La Moneda. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien debe dejar el cargo el 25 de mayo, tuvo un desencuentro con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Economía y Minería, Daniel Mas, por el manejo de la cuprífera y la decisión del Minsal de remover a la exministra Jeannette Vega como subdirectora del Hospital de San Antonio -recientemente designada- provocó una inédita rebelión en el establecimiento. Noticias no faltan. Enhorabuena.